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Домбровскис: страны Балтии имеют много преимуществ для привлечения и удержания инвестиций 3 433

Бизнес
Дата публикации: 26.05.2025
LETA
Домбровскис: страны Балтии имеют много преимуществ для привлечения и удержания инвестиций

Латвия, Литва и Эстония проводят соответствующую политику для укрепления устойчивости своих экономик, и у стран Балтии есть много преимуществ для привлечения и удержания инвестиций, заявил сегодня еврокомиссар Валдис Домбровскис на организованном Советом иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ) мероприятии "Beyond Borders: Investment & Security in the Baltics".

Домбровскис отметил, что сотрудничество между Эстонией, Латвией и Литвой сегодня так же важно, как и в момент восстановления независимости наших стран.

"Наш будущий успех зависит от регионального единства, ясности политики и сильной поддержки со стороны Европейского союза (ЕС), особенно в условиях геополитических изменений и экономической неопределенности", - подчеркнул Домбровскис.

По его словам, инвестиции являются катализатором роста, производительности, инноваций и создания рабочих мест, но для того, чтобы инвестиции работали в полную силу, необходима основа стабильности и безопасности. Однако в нынешней геополитической реальности этот фундамент выглядит слабее, чем когда-либо в этом столетии.

Домбровскис подчеркнул, что наша главная задача - сохранить безопасность, взяв на себя большую ответственность за нашу оборону.

Он отметил, что страны Балтии являются ключевыми сторонниками Украины, оказывая финансовую, гуманитарную и военную помощь, необходимую для того, чтобы Украина продолжала противостоять России. Кроме того, Латвия, Литва и Эстония уже несколько лет проявляют дальновидность, вкладывая средства в укрепление своего оборонного потенциала.

Страны Балтии имеют сильный голос в Еврокомиссии и могут рассчитывать на более широкую региональную поддержку. "Страны Балтии имеют сильную поддержку со стороны всего региона и ЕС в целом, чтобы понять, что Европа берет на себя большую ответственность за свою оборону", - сказал Домбровскис, подчеркнув, что Европа имеет все преимущества перед российским агрессором с точки зрения экономического веса, технологий и населения.

Домбровскис пояснил, что эти преимущества должны быть использованы путем обновления оборонного потенциала Европы и развития оборонного сектора, но это потребует значительных инвестиций.

По словам политика, ЕС уже предпринял решительные шаги в рамках инициативы "ReArm Europe", которая позволит мобилизовать дополнительные 800 миллиардов евро на оборонные расходы по всему ЕС. Это будет способствовать резкому увеличению расходов на оборону, поскольку позволит государствам-членам временно отступить от своих обычных бюджетных требований.

"Мое послание предельно ясно. Сейчас ЕС предпринимает смелые шаги по укреплению нашей обороны. Это самый важный шаг, который мы можем предпринять для укрепления инвестиционного климата в странах Балтии и обеспечения долгосрочного процветания региона", - сказал Домбровскис.

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#валдис домбровскис #инвестиции
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(3)
  • Д
    Дед
    27-го мая

    Он дебил или людей дебилами считает? Латвия помогает не понятной Украине в войне со своим соседом- Россией, а у людей вдруг появится желание вложиться деньгами? Они, что идиоты? А вдруг Латвия довыпендривается и Россия нападет, тогда денюжки тю-тю!

    2
    0
  • 26-го мая

    от души повеселил )))

    6
    0
  • lg
    lo gos
    26-го мая

    Сказочный фуфломёт

    14
    0
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