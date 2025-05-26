Новые авто стали покупать больше. Какие марки в Латвии самые популярные?

В Латвии за первые четыре месяца этого года было зарегистрировано в общей сложности 6844 новых легковых автомобиля, что на 26,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют обобщённые данные Автоассоциации, пишет ЛЕТА.

Наиболее популярными в первые четыре месяца этого года стали легковые автомобили марки Toyota — зарегистрировано 1343 таких автомобиля, что составляет 19,6% от общего числа проданных новых легковых автомобилей и на 45,5% больше, чем в аналогичный период годом ранее.

На втором месте Volkswagen с долей рынка 16,3% — продано 1114 автомобилей, что на 53,4% больше, чем за первые четыре месяца 2024 года. Третье место занимает Škoda — продано 873 автомобиля, что на 8,4% больше, а её доля рынка составила 12,7%.

Четвёртое место заняла марка Nissan — с 420 проданными автомобилями и долей 6,1%; объёмы продаж выросли на 84,2%. Пятёрку лидеров замыкает Audi — продано 304 автомобиля, что составляет 4,4% рынка, и в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

В то же время, по данным ассоциации, на рынке лёгких коммерческих автомобилей в Латвии за первые четыре месяца этого года было зарегистрировано 712 единиц, что на 28,6% меньше, чем в аналогичный период 2024 года.

Наиболее популярными среди лёгких коммерческих автомобилей были автомобили марки Toyota — продана 201 единица, что на 47,7% меньше, чем годом ранее. Следом идут автомобили Renault — продано 114 машин (на 40% меньше), а на третьем месте — Ford с 98 зарегистрированными автомобилями (на 7,7% больше).

Член правления Автоассоциации Криш Липшанс сообщил агентству ЛЕТА, что программа поддержки покупки электромобилей в рамках Инструмента аукциона квот на выбросы (EKII) способствовала росту спроса на электромобили и подзаряжаемые гибриды.

Он указал, что в начале года, когда в EKII начало не хватать финансирования, многие жители спешили приобрести автомобили, опасаясь, что программа не будет дополнительно профинансирована. Тем не менее, благодаря поддержке ответственных министерств, финансирование удалось увеличить, и спрос на электромобили стабилизировался.

Липшанс добавил, что за первые четыре месяца этого года частные лица зарегистрировали 175 новых электромобилей — на 25,2% больше, чем в прошлом году. Спрос на подзаряжаемые гибридные автомобили вырос в девять раз — до 456 единиц. Он подчеркнул, что EKII не применяется к корпоративным сделкам, однако за этот же период было зарегистрировано 266 подзаряжаемых гибридов, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Также он отметил, что в сегменте корпоративных сделок в этом году активно закупаются новые автомобили: например, ООО Bolt Services LV не приобретало ни одного автомобиля в первые четыре месяца прошлого года, тогда как в этом году приобрело 315 автомобилей. Компания CityBee приобрела 312 автомобилей — в 2,8 раза больше, чем годом ранее.

Автоассоциация объединяет производителей автотранспортных средств, производителей компонентов и запчастей, импортеров, официальных автодилеров, а также уполномоченные сервисные центры.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Латвии было зарегистрировано 17 128 новых легковых автомобилей — на 7,2% меньше, чем в 2022 году.

В то же время на рынке лёгких коммерческих автомобилей в прошлом году было зарегистрировано 2737 единиц, что на 1,4% больше, чем в 2022 году.