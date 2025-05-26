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Трамп отложил введение 50% таможенного тарифа на импорт из ЕС 0 319

Бизнес
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
x.com/WhiteHouse

x.com/WhiteHouse

ФОТО: twitter

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что откладывает введение 50% таможенного тарифа на импорт из Европейского союза до 9 июля, чтобы дать время для переговоров, пишет LETA со ссылкой на AP.

Такое соглашение Трамп достиг в телефонном разговоре с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, состоявшемся в воскресенье вечером.

По словам Трампа, фон дер Ляйен сказала ему, что «хочет приступить к серьёзным переговорам».

«Им придётся это сделать», — заявил Трамп журналистам в Морристауне, штат Нью-Джерси, перед посадкой на самолёт в Вашингтон.

В пятницу Трамп пригрозил ввести 50-процентный тариф на импорт из ЕС с 1 июня. В своей публикации на собственной социальной платформе он выразил недовольство тем, что торговые переговоры с ЕС «никуда не движутся».

В свою очередь фон дер Ляйен в воскресенье вечером написала в социальной сети X, что «Европа готова быстро и решительно продвигать переговоры вперёд».

«Для достижения хорошего соглашения нам потребуется время до 9 июля», — отметила глава Еврокомиссии.

Она также подчеркнула, что ЕС и США связывают «важнейшие и самые тесные торговые отношения в мире».

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