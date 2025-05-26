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В Германии заговорили о переговорах с РФ по «Северным потокам» 1 581

Бизнес
Дата публикации: 26.05.2025
Deutsche Welle
В Германии заговорили о переговорах с РФ по «Северным потокам»

Премьер-министр Саксонии Кречмер заявил, что ФРГ следует начать переговоры с Москвой по газопроводам "Северный поток", соединяющим Россию и Германию, пишет DW.

Германии следует вступить с переговоры с Россией по поводу газопроводов "Северный поток", заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer). "Северный поток - это возможная отправная точка для разговора с Россией", - сказал Кречмер в интервью изданию Zeit Online, опубликованном в воскресенье, 25 мая.

По мнению премьера Саксонии, есть "два разных подхода", как вступать в диалог с Москвой: "Либо пытаются принудить Россию, как это происходило до сих пор, либо пробуют положительный подход".

Кречмер считает, что Германия должна поинтересоваться, на каких условиях Кремль "вообще был бы готов говорить с нами". "Пока мы говорим: мы ничего не хотим, мы не хотим поставок газа, мы только продолжаем вводить санкции, с нами и не должны разговаривать", - уверен Кречмер.

Ранее Кречмер неоднократно высказывался за восстановление "Северного потока". При этом в январе 2023 года он отмечал, что вопрос о поставках российского газа в ФРГ не стоит, "пока идет война". В марте текущего года Кречмер заявлял, что применение санкций против Москвы "абсолютно устарело и не соответствует тому, что делают сейчас американцы".

ЕС может наложить запрет на использование "Северного потока"

24 мая агентство Bloomberg сообщило, что следующий, 18-й пакет санкций ЕС в отношении России может включать запрет на использование газопроводов "Северный поток", соединяющих Россию и Германию.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) активно поддерживает эту меру, сообщала лондонская газета The Financial Times (FT). Тем самым, отмечает издание, Мерц стремится помешать любым попыткам США и России возобновить поставки российского газа в Европу, а также пресечь внутренние дискуссии о возможной целесообразности перезапуска газопроводов.

Диверсии на "Северных потоках"

В конце сентября 2022 года на двух нитках "Северного потока", а затем и на "Северном потоке - 2" были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Расследованием причин повреждения занимались в Германии, Дании и Швеции, но затем скандинавские страны вышли из него. Занимавшая пост министра иностранных дел Швеции Анн Линде подчеркнула, что "утечка газа на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных диверсией". Немецкое следствие считает, что к подрывам газопроводов предположительно причастны три украинских инструктора по дайвингу.

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