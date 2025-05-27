«Нет смысла тратить 38 евро, чтобы взыскать 15 евро» - СГД

Генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Байба Шмите-Роке в передаче TV24 «Личность дня» рассказала, что рассматриваются поправки к закону, чтобы СГД могла не взыскивать налоговые долги, сумма которых меньше, чем расходы самой службы на взыскание, пишет LA.LV .

Шмите-Роке пояснила, что в настоящее время действует правило, согласно которому СГД не взыскивает налоговые задолженности до 15 евро. По её словам, службе невыгодно взыскивать такие небольшие суммы, поскольку один процесс взыскания обходится в 38–39 евро.

«Нет смысла тратить 38 евро, чтобы взыскать 15 евро. Поэтому мы предлагаем внести в закон поправки, чтобы взыскивались только те суммы, которые превышают затраты СГД. Это вопрос эффективности, как в любом предприятии», – отметила она.

По её словам, на данный момент налоговая задолженность имеется примерно у 90 тысяч жителей Латвии, и около четверти из них – это задолженности менее 15 евро.

Как сообщает агентство LETA, в первом чтении депутаты Сейма поддержали поправки к закону «О налогах и пошлинах», предусматривающие, что СГД впредь не будет начинать взыскание просроченных налоговых платежей, если сумма задолженности меньше, чем расходы службы на принятие соответствующего решения и запуск процедуры взыскания.

Эти расходы включают также издержки на проведение первичных исполнительных действий. Расходы налоговой администрации представляют собой фиксированную сумму, одинаковую для всех налогоплательщиков вне зависимости от суммы долга.

По расчётам СГД, в течение 11 месяцев 2023 года средние затраты на один процесс взыскания составили 38,67 евро. На принятие решения о взыскании и выполнение первичных действий уходит 2,5 часа, а стоимость одного человеко-часа составляет 15,47 евро.

Расходы рассчитаны на основе данных за 11 месяцев 2023 года по оплате труда и хозяйственным издержкам, пропорционально числу сотрудников Управления содействия уплате налогов СГД.

Общие расходы на процедуры взыскания за 11 месяцев 2023 года составили 6 502 400,1 евро, а фактически отработано было 420 432 часа, что даёт стоимость одного человеко-часа в 15,47 евро.

Согласно информации СГД, по состоянию на конец 2023 года задолженность менее 15 евро имелась у 37 440 налогоплательщиков, что составляет 21,1% от общего числа должников. Однако такие долги составляют всего 0,12 миллиона евро или 0,02% от общей суммы налоговой задолженности, которая составляет 536,96 миллиона евро.

Министерство финансов, в свою очередь, указывает, что СГД будет предоставлена возможность самостоятельно оценить и определить наиболее эффективные действия в рамках принципов надлежащего управления, чтобы налогоплательщик мог понять, распространяется ли на его задолженность данное положение закона.

Одним из возможных решений может стать размещение на сайте СГД информации о затратах, необходимых для принятия решения о взыскании просроченного налогового платежа и запуска процедуры взыскания.