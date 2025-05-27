Baltijas balss logotype

«Нет смысла тратить 38 евро, чтобы взыскать 15 евро» - СГД 0 1476

Бизнес
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
«Нет смысла тратить 38 евро, чтобы взыскать 15 евро» - СГД

Генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Байба Шмите-Роке в передаче TV24 «Личность дня» рассказала, что рассматриваются поправки к закону, чтобы СГД могла не взыскивать налоговые долги, сумма которых меньше, чем расходы самой службы на взыскание, пишет LA.LV.

Шмите-Роке пояснила, что в настоящее время действует правило, согласно которому СГД не взыскивает налоговые задолженности до 15 евро. По её словам, службе невыгодно взыскивать такие небольшие суммы, поскольку один процесс взыскания обходится в 38–39 евро.

«Нет смысла тратить 38 евро, чтобы взыскать 15 евро. Поэтому мы предлагаем внести в закон поправки, чтобы взыскивались только те суммы, которые превышают затраты СГД. Это вопрос эффективности, как в любом предприятии», – отметила она.

По её словам, на данный момент налоговая задолженность имеется примерно у 90 тысяч жителей Латвии, и около четверти из них – это задолженности менее 15 евро.

Как сообщает агентство LETA, в первом чтении депутаты Сейма поддержали поправки к закону «О налогах и пошлинах», предусматривающие, что СГД впредь не будет начинать взыскание просроченных налоговых платежей, если сумма задолженности меньше, чем расходы службы на принятие соответствующего решения и запуск процедуры взыскания.

Эти расходы включают также издержки на проведение первичных исполнительных действий. Расходы налоговой администрации представляют собой фиксированную сумму, одинаковую для всех налогоплательщиков вне зависимости от суммы долга.

По расчётам СГД, в течение 11 месяцев 2023 года средние затраты на один процесс взыскания составили 38,67 евро. На принятие решения о взыскании и выполнение первичных действий уходит 2,5 часа, а стоимость одного человеко-часа составляет 15,47 евро.

Расходы рассчитаны на основе данных за 11 месяцев 2023 года по оплате труда и хозяйственным издержкам, пропорционально числу сотрудников Управления содействия уплате налогов СГД.

Общие расходы на процедуры взыскания за 11 месяцев 2023 года составили 6 502 400,1 евро, а фактически отработано было 420 432 часа, что даёт стоимость одного человеко-часа в 15,47 евро.

Согласно информации СГД, по состоянию на конец 2023 года задолженность менее 15 евро имелась у 37 440 налогоплательщиков, что составляет 21,1% от общего числа должников. Однако такие долги составляют всего 0,12 миллиона евро или 0,02% от общей суммы налоговой задолженности, которая составляет 536,96 миллиона евро.

Министерство финансов, в свою очередь, указывает, что СГД будет предоставлена возможность самостоятельно оценить и определить наиболее эффективные действия в рамках принципов надлежащего управления, чтобы налогоплательщик мог понять, распространяется ли на его задолженность данное положение закона.

Одним из возможных решений может стать размещение на сайте СГД информации о затратах, необходимых для принятия решения о взыскании просроченного налогового платежа и запуска процедуры взыскания.

Читайте нас также:
#сгд #шеф сгд
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Массовое банкротство малого бизнеса поразило Аргентиину
Еще чья-то семья осталась без средств к существованию. Иконка видео
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic 191
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года 438
Снова рухнул грузооборот латвийских портов
Снова рухнул грузооборот латвийских портов 2 3235
airBaltic уходит из Таллина и Вильнюса? У госкомпании вдруг сменилась стратегия
airBaltic уходит из Таллина и Вильнюса? У госкомпании вдруг сменилась стратегия 1 2413

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 128
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 187
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 213
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 458
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 264
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 166
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 128
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 187
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 213

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео