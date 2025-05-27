Собирают подписи за введение налога на мясо в Латвии

В ответ на растущие экологические, климатические и общественные проблемы здравоохранения, вызванные потреблением мяса, активисты призывают общественность подписать инициативу на портале "Manabalss" за введение налога на мясо в Латвии, пишет ЛЕТА.

Авторы инициативы — эколог и эксперт по устойчивому развитию Янис Бризга и новатор, социолог и художник-перформансист Сандрис Муриньш — указывают, что данный налог мог бы стать важным инструментом для поощрения более экологичных, климатически устойчивых и благоприятных для здоровья привычек питания, основанных на растительных продуктах. Открытие инициативы состоится 31 мая, когда авторы приглашают посетить посвящённый ей арт-перформанс на фестивале "Starptelpa 2025".

Авторы подчёркивают, что потребление мяса напрямую ведёт к исчезновению диких видов, массовому убийству живых существ, загрязнению окружающей среды, изменению климата и увеличению рисков возникновения рака и сердечно-сосудистых заболеваний у людей.

Они утверждают, что эти негативные последствия влекут за собой значительные общественные издержки, что подтверждается многочисленными научными исследованиями. Однако данные издержки не включены в цену мяса, что создаёт искажённые экономические стимулы. Таким образом, поощряется неустойчивый, разрушающий природу, изменяющий климат и угрожающий общественному здоровью образ жизни, противоречащий обязательствам Латвии и международным соглашениям в области биоразнообразия, устойчивого развития и климата.

Бризга подчёркивает, что потребление мяса и топлива имеет схожие черты — оба наносят ущерб природе, способствуют изменению климата и усиливают неравенство в обществе. Исследователи Боннского университета пришли к выводу, что потребление мяса необходимо сократить как минимум на 75%, чтобы продовольственная система не угрожала биоразнообразию и не способствовала климатическим изменениям.