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Собирают подписи за введение налога на мясо в Латвии 7 2397

Бизнес
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Собирают подписи за введение налога на мясо в Латвии

В ответ на растущие экологические, климатические и общественные проблемы здравоохранения, вызванные потреблением мяса, активисты призывают общественность подписать инициативу на портале "Manabalss" за введение налога на мясо в Латвии, пишет ЛЕТА.

Авторы инициативы — эколог и эксперт по устойчивому развитию Янис Бризга и новатор, социолог и художник-перформансист Сандрис Муриньш — указывают, что данный налог мог бы стать важным инструментом для поощрения более экологичных, климатически устойчивых и благоприятных для здоровья привычек питания, основанных на растительных продуктах. Открытие инициативы состоится 31 мая, когда авторы приглашают посетить посвящённый ей арт-перформанс на фестивале "Starptelpa 2025".

Авторы подчёркивают, что потребление мяса напрямую ведёт к исчезновению диких видов, массовому убийству живых существ, загрязнению окружающей среды, изменению климата и увеличению рисков возникновения рака и сердечно-сосудистых заболеваний у людей.

Они утверждают, что эти негативные последствия влекут за собой значительные общественные издержки, что подтверждается многочисленными научными исследованиями. Однако данные издержки не включены в цену мяса, что создаёт искажённые экономические стимулы. Таким образом, поощряется неустойчивый, разрушающий природу, изменяющий климат и угрожающий общественному здоровью образ жизни, противоречащий обязательствам Латвии и международным соглашениям в области биоразнообразия, устойчивого развития и климата.

Бризга подчёркивает, что потребление мяса и топлива имеет схожие черты — оба наносят ущерб природе, способствуют изменению климата и усиливают неравенство в обществе. Исследователи Боннского университета пришли к выводу, что потребление мяса необходимо сократить как минимум на 75%, чтобы продовольственная система не угрожала биоразнообразию и не способствовала климатическим изменениям.

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#экология #мясо #изменение климата
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(7)
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го мая

    Зашить им задницы (чтобы метан не выделяли) и кормить одними личинками. Или сдохнут, или поумнеют. Но, скорее, сдохнут...

    18
    2
  • A
    Aleks
    27-го мая

    Как я и писал,Манабалс.лв и создан для внедрения в общество идей Шваба и его поддерживающих . И накрутят же ...Как с велодорожкам и с другими не полезными обществу инициативами,но отчитаться,что народ массово хочет есть муравьев,стрекоз и личинки. Дай бог,чтобы пришло время накормить от души тех,кто это продвигает в Сейме и правительстве земляными червями и посмотреть как отреагируют...

    81
    2
  • 27-го мая

    у человека есть клыки, значит мясо человеку НАДО есть обязательно.

    62
    2
  • Д
    Дед
    27-го мая

    Не хочешь не ешь! Какого других учишь, как жить!

    129
    2
  • Лк
    Летучий корабль
    27-го мая

    О! Снова идиоты вылезли. Да жрите своих кузнечиков, кто вам мешает.

    143
    2
  • lg
    lo gos
    27-го мая

    Опять эти пидоры проплаченные вылезли

    120
    1
  • AE
    Al Ekses
    27-го мая

    Мой бог, сколь ж дурачья на свете

    141
    1
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