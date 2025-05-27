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Тепло по-разному: в Ливанах — 54 €/МВт·ч, в Ужаве — в три раза дороже 0 604

Бизнес
Дата публикации: 27.05.2025
LETA
Тепло по-разному: в Ливанах — 54 €/МВт·ч, в Ужаве — в три раза дороже
ФОТО: pixabay

Хотя тарифы на тепловую энергию в минувшем отопительным сезоне были ниже, чем раньше, эксперты отрасли не ожидают существенного снижения цен в будущем, пишет Dienas Bizness.

Цены на тепловую энергию стабилизировались

Снижение тарифов в 2024/2025 годах в основном затронуло те предприятия, которые для производства тепла использовали биомассу, в то время как отопление было дороже в тех самоуправлениях, где для отопления использовался природный газ.

По состоянию на 1 мая тарифы восьми предприятий снизились, однако для шести компаний утверждено повышение тарифов. Самый высокий тариф на тепловую энергию в стране в настоящее время действует в поселке Ужава - 169,6 евро за мегаватт-час, а самая низкая цена на тепло в Ливаны - всего 54,24 евро за мегаватт-час.

Прошедший отопительный сезон был очень спокойным, говорит, президент Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения и член правления ООО "Salaspils Siltums" Ина Берзиня-Вейта.

"Зима была относительно теплой - новых рекордов холода не было, не было и длительных периодов со стабильно низкими температурами воздуха значительно ниже нуля. Цены на топливо также были достаточно стабильными, поэтому никаких сюрпризов мы не испытали. Средние тарифы на теплоэнергию в Латвии в целом были ниже, чем раньше, поскольку в сезоне 2022/2023 мы столкнулись с огромным ростом цен на энергоносители. Когда цены снизились, тарифы на теплоэнергию также были соответствующим образом пересмотрены, в результате они снизились во многих самоуправлениях.

В принципе, на данный момент мы достигли уровня, когда в среднем по стране теплоэнергия стоит 70-90 евро/МВт·ч, и, скорее всего, такие цены сохранятся и в будущем. Я не вижу никаких признаков, которые могли бы указывать на то, что в ближайшем будущем могут произойти существенные изменения. Учитывая стабилизацию энергетического рынка и снижение факторов риска, ни резкого падения тарифов, ни их существенного повышения не прогнозируется", - отмечает Берзиня-Вейта.

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