Газа в Латвии стали потреблять меньше

Объем потребленного в Латвии природного газа за первые четыре месяца этого года сократился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

За первые четыре месяца 2025 года в Латвии потреблено 4,339 тераватт-часа (ТВт/ч) природного газа, тогда как за аналогичный период прошлого года было потреблено 4,684 ТВт/ч природного газа.

В том числе в апреле этого года в Латвии потреблено 554 795 мегаватт-часов (МВт/ч) природного газа, что на 8,1% больше, чем в том же месяце прошлого года.

В январе этого года в Латвии было потреблено 1,183 ТВт/ч природного газа, что на 38,8% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, в феврале потребление газа составило 1,654 ТВт/ч, что на 24,2% больше, чем в феврале 2024 года, в марте потреблено 947 559 МВт/ч, что больше на 4,4%.

Ранее сообщалось, что объем потребленного в Латвии природного газа в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырос на 6,6% и составил 8,962 ТВт/ч.

В том числе в 2024 году больше всего природного газа потреблялось в январе - 1,932 ТВт/ч, что на 72,6% больше, чем за аналогичный месяц 2023 года; далее следовал февраль, когда было потреблено 1,331 ТВт/ч природного газа, что на 11% больше, и декабрь с 1,051 ТВт/ч природного газа, что на 16% меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года.