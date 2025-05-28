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Латвия - хорошее место для инвестиций в производство дронов, - премьер 1 438

Бизнес
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Латвия - хорошее место для инвестиций в производство дронов, - премьер
ФОТО: LETA

В будущем беспилотники будут использоваться все шире, и Латвия - отличное место для инвестиций в этот сектор, заявила премьер-министр Эвика Силиня (СП) на саммите оборонных инноваций "Drone Summit 2025".

По ее словам, Латвия осознает важность беспилотников и необходимость постоянно инвестировать в инновации, поскольку дроны все чаще используются не только в военном секторе, но и в секторе поставок и сельском хозяйстве.

Однако военный аспект имеет решающее значение, поскольку беспилотники меняют тактику ведения современной войны. Они используются в воздухе, на воде и на суше, сказала премьер.

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#дроны #эвика силиня
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(1)
  • AK
    Aleks Koff
    28-го мая

    Наши чиновники старательно рисуют прицел на лбу нашей страны

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