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Подсчитана средняя зарплата в Эстонии в этом году 2 824

Бизнес
Дата публикации: 28.05.2025
LETA
Подсчитана средняя зарплата в Эстонии в этом году
ФОТО: Unsplash

По данным Департамента статистики, в первом квартале 2025 года средняя месячная брутто-зарплата составляла 2011 евро, что на 6,1% больше, чем за тот же период 2024 года.

Аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк объяснила, что в первом квартале 2025 года самая высокая средняя зарплата была в Таллинне (2384 евро), а также в Харьюмаа (2263 евро) и Тартумаа (2023 евро).

«По сравнению с тем же периодом прошлого года зарплаты больше всего выросли в Тартумаа (7,2%) и Ида-Вирумаа (6,9%). Самый небольшой рост зарплат наблюдался в Харьюмаа, за исключением Таллинна – 4,8%», — сказала она.

Средняя брутто-зарплата за первый квартал 2025 года была на 475 евро выше, чем в 2022 году. «За последние три года средняя зарплата в первом квартале выросла почти на 31%», — отметила Саагпакк.

Аналитик уточнила, что самая высокая средняя зарплата в начале года была в сфере информации и связи (3605 евро). Далее следовали сфера финансовой и страховой деятельности (3344 евро), а также сфера электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования (2714) евро.

«Самая низкая средняя зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1285 евро). Наибольший рост зарплат наблюдался в сфере электроснабжения (8,7%) и водоснабжения (8,0%)», — добавила аналитик.

Медианная брутто-зарплата — это показатель, меньше и больше которого зарабатывает равное количество работников. В первом квартале этого года медианная зарплата составила 1649 евро. По сравнению с первым кварталом 2024 года медианная зарплата выросла почти на 100 евро.

Больше всего наемных работников, а именно 99 500 человек, было занято в сфере обрабатывающей промышленности, что составляло 17% от общего числа работников. Далее следовали оптовая и розничная торговля (в т.ч. ремонт транспортных средств и мотоциклов) с почти 87 100 работниками, сфера образования с почти 64 500 работниками и сфера здравоохранения и социальных услуг с почти 48 500 работниками.

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#эстония #зарплаты
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(2)
  • Д
    Дед
    29-го мая

    Вопрос, как считают. В Латвии же не считают зарплаты предприятий меньше 50 работников, но там как раз и работают все на минималку, и еще больше половины работников. 50 работников для Латвии это уже гигант.

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  • Лк
    Летучий корабль
    28-го мая

    У нас в Латвии тоже периодически подсчитывают среднюю зарплату "по больнице". Ну и что? ))

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