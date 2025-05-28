Франко-американский автопроизводитель «Stellantis» в среду объявил, что новым исполнительным директором компании станет Антонио Филоза, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

Пост исполнительного директора освободился после того, как в декабре прошлого года Карлос Таварес подал в отставку на фоне разногласий по поводу перспектив улучшения финансового состояния автопроизводителя.

Новый глава компании ранее отвечал за руководство «Stellantis» в Северной и Южной Америке.

В ближайшее время компания созовёт внеочередное собрание акционеров для официального утверждения итальянца Филозы в новой должности.

Ещё в сентябре «Stellantis» сообщил о начале поиска преемника Таваресу, чей действующий пятилетний контракт истёк бы в сентябре 2026 года.

В последнее время «Stellantis» сообщает о нарастающих проблемах — компании пришлось отложить вывод на рынок нескольких моделей. Как и другие автопроизводители, «Stellantis» объясняет свои трудности жёсткой конкуренцией со стороны китайских компаний и сложным переходом к производству электромобилей.