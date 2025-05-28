Тревожный звонок: небанковские кредиты установили рекорд

Объемы небанковских кредитов растут, как на дрожжах. Общий портфель займов у небанковских компаний уже достиг 1,2 млрд евро. О чем это говорит, хорошо такое для страны или плохо?

Объемы небанковского кредитования в прошлом году превысили показатели предыдущих лет: как по месяцам, так и в годовом разрезе. В течение года ежемесячно латвийцам выдавались кредиты на сумму от 59,4 млн до 72,98 млн евро. В целом же объем кредитного портфеля отрасли увеличился почти на 15%, превысив 1,2 млрд евро.

Некоторые эксперты на полном серьезе убеждают, что это хорошо и здорово. Мол, рост числа разнообразных внебанковских займов красноречиво свидетельствует об экономическом росте и уверенности жителей в том, что они смогут вернуть занятое, а рост объемов лизинга связан с повышением зарплат по стране. К тому же сказалась и наша продвинутость в плане цифровизации (в большинстве случаев одолжиться граждане могут по Интернету, не выходя из дома).

Однако на самом деле вряд ли озвученные цифры говорят о хорошей тенденции. Скорее наоборот: стремительное увеличение заимствований — это весьма тревожный звоночек. Своего рода лакмусовая бумажка, способная много сказать о состоянии латвийской экономики и реального содержимого кошельков латвийских граждан.

Ведь люди берут в долг не потому что у них отличные зарплаты (похвастать приличным и стабильным заработком у нас могут только чиновники), а потому что им не хватает денег на повседневные нужды и на поддержание привычного уровня жизни.

Как недавно озвучивалось, у трети жителей Латвии не имеется никаких сбережений на черный день. А непрекращающийся рост цен на продукты питания, газ, электричество, коммуналку, медицинские услуги становятся источником то одной, то другой дыры в семейном или личном бюджете. И люди бегут за быстрым кредитом, чтобы эти дыры хотя бы на время заткнуть.

Как итог — удручающая цифра: на каждого взрослого латвийца сегодня в среднем приходится 870 евро задолженности перед одной или несколькими небанковскими компаниями. И это притом, что кредиты такие компании выдают под грабительские проценты.

Почему же люди обращаются за кредитами туда, а не в банки? За это надо сказать спасибо государству. Закошмарив наши кредитные учреждения проверками и рекомендациями, оно добилось того, что на фоне жёсткой политики банков именно небанковские кредиты стали для латвийцев единственным вариантом — и они добровольно влезают в это долговое ярмо.