Baltijas balss logotype

Банк Латвии знает, как бороться с инфляцией цен на продукты питания 2 1018

Бизнес
Дата публикации: 29.05.2025
LETA
Банк Латвии знает, как бороться с инфляцией цен на продукты питания

Инфляцию цен на продукты питания можно было бы решить с помощью инструментов содействия конкуренции, заявил в четверг на встрече с министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и и.о. председателя Совета по конкуренции Иевой Шмите президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Президент Банка Латвии ознакомил Валайниса и Шмите с выводами Банка Латвии о показателях инфляции цен на продукты питания. На встрече обсуждались инструменты, входящие в компетенцию каждого органа, способные помочь в решении ситуации.

Во время встречи Казакс подчеркнул, что инфляция в Латвии растет во многом из-за цен на продукты питания. При этом потребительские цены в группе продовольствия растут быстрее цен производителей и импортеров. В потребительских ценах на продукты питания Банк Латвии не наблюдал нисходящей коррекции в то время, когда после высокой инфляции во время энергокризиса глобальные цены на энергию и продукты питания снижались.

По словам президента Банка Латвии, это свидетельствует о том, что на отдельных участках цепочки производства и торговли продовольствием конкуренция может быть недостаточно жесткой.

"В этой ситуации наиболее эффективны могут оказаться инструменты стимулирования конкуренции. Только что подписанный Министерством экономики и отраслью меморандум о сотрудничестве является шагом в правильном направлении. Банк Латвии готов оказать поддержку Минэкономики в углубленном анализе данных, что позволило бы оценить эффект прежних мер и определить необходимые в дальнейшем шаги", - заявил Казакс.

На встрече руководитель управления Банка Латвии по монетарной политике Улдис Руткасте представил анализ и выводы Банка Латвии. Сейчас рост цен поддерживается изменениями цен на продукты питания и услуги, а энергопродукты проявляют слабую тенденцию к удешевлению. Инфляция цен на продукты питания, включая алкоголь и табак, в апреле достигла 7,6%, тогда как без алкоголя и табака она составила 7,4%.

В Банке Латвии выразили мнение, что контроль над добавленной производителями и торговцами наценкой не соответствует принципам свободного рынка и конкуренции. На свободном рынке важна взаимная конкуренция, которая вынуждает производителей и торговцев искать способы предложить покупателю продукты по более низкой цене.

Банк Латвии поддерживает различные меры по содействию конкуренции, например, возможность удобного сравнения цен на продукты и информирование потребителей о предложениях по низкой цене, выход на рынок новых участников и более активную работу контролирующего конкуренцию органа с доминирующими участниками рынка. Эти шаги могли бы оказать положительное влияние.

Как сообщалось, 27 мая Валайнис подписал с представителями отрасли меморандум о снижении цен на продовольствие.

Заключенный меморандум предусматривает введение продуктовой корзины с низкими ценами, инструмента сравнения цен и продвижение в магазинах продуктов местного производства.

Продовольственная корзина низких цен предусматривает, что в 10 категориях товаров будет по крайней мере один продукт по самой низкой цене и в рамках категории эти продукты будут регулярно меняться

Читайте нас также:
#цены #банк латвии
1
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    29-го мая

    Перевожу на понятный, нужно стимулировать создание маленьких торговцев, но тут опять затык, налоговая всех маленьких уничтожит на раз два. Значит нужно сделать закон, чтобы налоговая к ним не подходила на километр, типа польского патента- заплатил за год и торгуй без кассовых аппаратов и налогов, при обороте ниже определенной суммы или биль о налогах как в США, т.е. заплатил 33% от оборота и больше не один налоговик подойти не может. Разных вариантов много, только в Латвии такого не будет- дюжа, чиновников много и они жадные.

    7
    1
  • A
    Aleks
    29-го мая

    Почему прибыль бизнеса в Нидерландах и Норвегии,например,является радостью,если достигает 10%,а в Латвии должна быть 300 %?! Бывшие коммунисты до сих пор хранят ,,Капитал,,Маркса и ниотходят ни на йоту от его определения капитализма?;😎

    5
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Массовое банкротство малого бизнеса поразило Аргентиину
Еще чья-то семья осталась без средств к существованию. Иконка видео
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic 197
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года 446
Снова рухнул грузооборот латвийских портов
Снова рухнул грузооборот латвийских портов 2 3258
airBaltic уходит из Таллина и Вильнюса? У госкомпании вдруг сменилась стратегия
airBaltic уходит из Таллина и Вильнюса? У госкомпании вдруг сменилась стратегия 1 2426

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 148
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 210
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 239
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 525
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 291
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 181
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 148
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 210
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 239

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео