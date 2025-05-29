Банк Латвии знает, как бороться с инфляцией цен на продукты питания

Инфляцию цен на продукты питания можно было бы решить с помощью инструментов содействия конкуренции, заявил в четверг на встрече с министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и и.о. председателя Совета по конкуренции Иевой Шмите президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Президент Банка Латвии ознакомил Валайниса и Шмите с выводами Банка Латвии о показателях инфляции цен на продукты питания. На встрече обсуждались инструменты, входящие в компетенцию каждого органа, способные помочь в решении ситуации.

Во время встречи Казакс подчеркнул, что инфляция в Латвии растет во многом из-за цен на продукты питания. При этом потребительские цены в группе продовольствия растут быстрее цен производителей и импортеров. В потребительских ценах на продукты питания Банк Латвии не наблюдал нисходящей коррекции в то время, когда после высокой инфляции во время энергокризиса глобальные цены на энергию и продукты питания снижались.

По словам президента Банка Латвии, это свидетельствует о том, что на отдельных участках цепочки производства и торговли продовольствием конкуренция может быть недостаточно жесткой.

"В этой ситуации наиболее эффективны могут оказаться инструменты стимулирования конкуренции. Только что подписанный Министерством экономики и отраслью меморандум о сотрудничестве является шагом в правильном направлении. Банк Латвии готов оказать поддержку Минэкономики в углубленном анализе данных, что позволило бы оценить эффект прежних мер и определить необходимые в дальнейшем шаги", - заявил Казакс.

На встрече руководитель управления Банка Латвии по монетарной политике Улдис Руткасте представил анализ и выводы Банка Латвии. Сейчас рост цен поддерживается изменениями цен на продукты питания и услуги, а энергопродукты проявляют слабую тенденцию к удешевлению. Инфляция цен на продукты питания, включая алкоголь и табак, в апреле достигла 7,6%, тогда как без алкоголя и табака она составила 7,4%.

В Банке Латвии выразили мнение, что контроль над добавленной производителями и торговцами наценкой не соответствует принципам свободного рынка и конкуренции. На свободном рынке важна взаимная конкуренция, которая вынуждает производителей и торговцев искать способы предложить покупателю продукты по более низкой цене.

Банк Латвии поддерживает различные меры по содействию конкуренции, например, возможность удобного сравнения цен на продукты и информирование потребителей о предложениях по низкой цене, выход на рынок новых участников и более активную работу контролирующего конкуренцию органа с доминирующими участниками рынка. Эти шаги могли бы оказать положительное влияние.

Как сообщалось, 27 мая Валайнис подписал с представителями отрасли меморандум о снижении цен на продовольствие.

Заключенный меморандум предусматривает введение продуктовой корзины с низкими ценами, инструмента сравнения цен и продвижение в магазинах продуктов местного производства.

Продовольственная корзина низких цен предусматривает, что в 10 категориях товаров будет по крайней мере один продукт по самой низкой цене и в рамках категории эти продукты будут регулярно меняться