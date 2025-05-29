Банки в регионах пока только на бумаге

Кулдига, Олайне, Сигулда, Бауска - это лишь некоторые из городов, жителям которых очно не доступны услуги ни одного из крупных банков, пишет Latvijas Avīze.

За пределами Риги филиалы крупнейших банков имеются только в 17 местах. В привилегированном положении находятся лишь жители Лиепаи, Даугавпилса и Валмиеры, где представлены все четыре крупнейших банка, тогда как в других местах часто имеется филиал только одного банка.

Надежду на возможность получить банковские услуги очно в других городах и краях дают принятые в прошлом году изменения в законе о кредитных учреждениях, которые предписывают крупнейшим коммерческим банкам обеспечить свое присутствие в регионах. Однако рассчитывать на восстановление столь широкой сети филиалов, как раньше, не приходится.

Банкам дано время до 2026 года, чтобы расширить свое присутствие в городах и краях, а также пересмотреть сеть банкоматов в соответствии с новыми требованиями. В первую очередь это касается четырех крупнейших банков - "Swedbank", SEB, "Citadele" и "Luminor".

"Банки в целом понимают цель новых норм и активно работают над поиском наиболее эффективных и оптимальных решений, чтобы обеспечить не только доступность финансовых услуг, но и способствовать финансовой грамотности и информированности клиентов", - отмечает Банк Латвии.

Отвечая на вопрос, наблюдаются ли уже какие-то подвижки в этой сфере, представитель Банка Латвии Янис Силакалнс отметил, что пока все находится в стадии оценки.

"С учетом того, что требования должны быть выполнены с 1 января следующего года, банки в настоящее время анализируют имеющуюся информацию о клиентах, встречаются с представителями самоуправлений, Банка Латвии и потенциальными партнерами, чтобы своевременно выполнить установленные законом требования с учетом нужд каждого региона и клиентов банка", - сказал Силакалнс, добавив, что пока рано говорить о том, где конкретно будут находиться новые филиалы.