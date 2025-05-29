Инвестиции без контроля: как государство влило сотни миллионов в airBaltic и не проследило за результатом

Государство не следило за возвратом инвестиций, сделанных во время пандемии Covid-19 в национальную авиакомпанию Латвии airBaltic, и до сих пор скорее выступало как "кошелёк, из которого можно черпать", а не как достаточно квалифицированный и требовательный владелец капитального общества, считает Государственный контроль, пишет ЛЕТА.

340 миллионов — без гарантий возврата

Учреждение провело проверку выполнения рекомендаций, данных в ходе ревизии 2021 года, касающихся государственного надзора за инвестициями в airBaltic, сделанными во время Covid-19.

Общий вклад Латвии в основной капитал airBaltic составляет 545 миллионов евро. Из них с целью смягчения последствий кризиса Covid-19 государство в 2020–2022 годах инвестировало в общей сложности 340 миллионов евро, увеличив свою долю в компании с 80,05% до 97,97%.

Госконтроль пришёл к выводу, что ни на одном уровне надзора – ни в Министерстве сообщения, ни в совете airBaltic, ни в Кабинете министров – не предпринимались достаточные действия, которые могли бы способствовать возврату вложенных государством средств.

Публичные обещания вернуть 250 миллионов так и остались на бумаге

Госконтроль напоминает, что изначально государство взяло на себя обязательство вернуть первые 250 миллионов евро, выделенные airBaltic. Это было чётко обозначено как в официальных документах, так и в публичных заявлениях вплоть до июня 2023 года. Согласно утверждённой Кабинетом министров в 2021 году стратегии, возврат инвестиций планировался в процессе первичного публичного предложения (IPO), в рамках которого часть акций, принадлежащих государству, должна была быть продана, а доля участия снижена до 51%.

Однако, как указал Госконтроль, у стратегии не было конкретного плана действий. Это подтверждается тем, что утверждённая стратегия ни разу не пересматривалась, несмотря на существенные изменения, включая вторую волну пандемии Covid-19, полномасштабное вторжение России в Украину, проблемы с двигателями самолётов и неоднократные изменения в бизнес-планах airBaltic. Тем временем государство вложило в компанию ещё 90 миллионов евро.

Сокращение капитала и пересмотр обещаний

В августе 2024 года правительство решило сократить основной капитал airBaltic на 571 миллион евро, что компания считает важным предварительным условием для успешной реализации IPO. После этого решения должностные лица и представители airBaltic "публично необоснованно утверждали, что возврат инвестиций никогда не планировался, либо подчеркивали, что государственная поддержка уже компенсирована через налоги и экономический вклад", отмечает Госконтроль.

Поддержка airBaltic была оказана в соответствии с действовавшим тогда регулированием Европейской комиссии, в результате чего компания оказалась в статусе "получателя государственной помощи". Это означало соблюдение определённых ограничений, например, в отношении вознаграждения правления. Как поясняет Госконтроль, основной целью выхода из статуса государственной помощи является снижение доли участия государства в компании. Однако это решение зависит от самой Латвии как донора помощи – будет ли при этом возвращено вложенное в период Covid-19 финансирование. В настоящее время во Временном регулировании предусмотрены и другие механизмы выхода, включая возможность фактического невозврата вложений. Однако Кабинет министров до сих пор не утвердил такую стратегию выхода.

Зарплаты правления: сокращение — только на бумаге

Кроме условий EK, государства могли применять и более строгие требования. Латвия этого не сделала. Хотя в 2020 году обществу и правительству сообщалось о добровольном снижении зарплаты правления airBaltic на 20% в начале кризиса Covid-19, ревизия выявила, что эта сумма была лишь временно удержана, а в январе 2022 года по инициативе правления она была выплачена.

В 2021 году Госконтроль призвал Кабмин установить особый порядок управления рисками, связанными с возвратом инвестиций в airBaltic. Кабмин такого порядка не разработал, продолжив надзор по правилам 2015 года.

Отчёты от airBaltic скрывали реальные риски

До декабря 2024 года информационные отчёты о фактической ситуации для Кабмина подготавливала сама компания airBaltic. В этих отчётах, если они не касались необходимости дополнительных инвестиций, в основном подчёркивались положительные аспекты операционной деятельности airBaltic, не упоминая различные финансовые риски, пришёл к выводу Госконтроль. Большинство отчётов не являются публично доступными, что снижает прозрачность. Надзор Кабмина не основывался на структурированном анализе информации по показателям и результатам, которые могли бы свидетельствовать о прогрессе в возврате инвестиций или своевременно выявлять отклонения для принятия корректирующих мер.

В свою очередь, Министерство сообщения до сих пор не создало систему управления капитальными обществами, которая обеспечивала бы возможность реализации стратегических целей отрасли и способствовала рациональному использованию ресурсов. Министерство по-прежнему не получает важную информацию, необходимую для полноценного надзора за airBaltic (например, об оплате труда сотрудников, капитальных вложениях).

По оценке Госконтроля, Министерство сообщения недостаточно реагирует даже тогда, когда получает важную информацию. Оно не участвует в полной мере в определении финансовых и нефинансовых целей.

Совет не сдерживал рост бонусов и премий

Госконтроль также отмечает, что совет airBaltic не осуществлял достаточного надзора за ограничениями в отношении вознаграждения правления. Несмотря на сложную финансовую ситуацию, вознаграждение правления выросло. Кроме того, в 2022 году правлению из повторных вложений государства во время Covid-19 были выплачены премии за 2019 год.

Также установлено, что задачи ответственных учреждений не выполнялись достаточно целенаправленно, чтобы государство как акционер могло полноценно следить за бизнес-планами airBaltic и финансовым состоянием с целью содействия возврату инвестиций. Не были оценены и стратегические альтернативы государства как акционера, что оставило полную свободу действий за правлением компании.

Амбиции роста — без реального финансирования

Крупнейшие изменения в бизнес-планах airBaltic были внесены в июле 2023 года с утверждением нового плана, предусматривающего расширение флота. Госконтроль отмечает, что новый план и содержащиеся в нём амбиции в первую очередь направлены на успешную реализацию IPO. Компания считает рост необходимым условием финансовой устойчивости и непрерывности деятельности.

В то же время чётко не определены направления роста компании, фактическое использование флота, и эти аспекты могут меняться в зависимости от рынка и внешних условий. Планы основаны на ряде допущений, в том числе об экономическом росте региона, а амбиции, выдвинутые airBaltic, не полностью обеспечены доступным финансированием.

Жизнеспособность бизнес-модели под вопросом

Содержательное участие государства в разработке бизнес-планов по-прежнему не обеспечено, подчёркивает Госконтроль. В связи с актуальным бизнес-планом ответственные учреждения провели его оценку и предоставили заключение, в котором рассматривались два возможных сценария по размеру флота. Совет airBaltic не сообщил, какой из сценариев был выбран и почему. Министерство сообщения запросило актуальную версию бизнес-плана у совета только тогда, когда это понадобилось для подачи в Госконтроль.

Член совета Госконтроля Мартиньш Аболиньш поясняет, что, по мнению Госконтроля, сейчас необходимо серьёзно оценить жизнеспособность бизнес-плана airBaltic.

"Финансовое положение компании сложное – об этом свидетельствуют убытки как за прошлый год, так и в начале этого года, отрицательный собственный капитал, а также существенно задержанный и неоднократно перенесённый процесс IPO. Речь уже не идёт о возможности возврата вложенных средств через IPO. Напротив – компания прямо указывает на необходимость дополнительного финансирования от государства, и без него реализация IPO маловероятна", – указывает он.

Он также отмечает, что, несмотря на быстрый рост и достижение изначально запланированного объёма флота, финансовое положение компании ухудшилось.

"На наш взгляд, дальнейшее инвестирование государственных средств в текущую модель без оценки её жизнеспособности и устойчивости было бы необоснованным. Призываем Министерство сообщения, совет компании и Кабмин искать рациональные и экономически обоснованные альтернативы дальнейшему развитию компании", – подчёркивает Аболиньш.

Цель государства так и не обрела форму, оно по-прежнему остаётся “кошельком”

В ноябре 2022 года государство впервые определило, чего оно хочет достичь с участием в airBaltic, то есть стратегическую цель авиакомпании. Она предусматривает содействие международной доступности Латвии, обеспечивая пассажирские и грузовые авиаперевозки. Подробное письмо ожиданий, в котором был бы изложен этот план, Министерство сообщения до сих пор не разработало.

В своих планах роста airBaltic недостаточно учитывает потенциальные риски, которые могут повлиять на сохранение стоимости государственных инвестиций, и государство этого не требует. До сих пор государство скорее действовало как "кошелёк, из которого можно черпать", чем как достаточно квалифицированный и требовательный владелец капитального общества, заключил Госконтроль.

airBaltic ответил на критику

Представители airBaltic агентству LETA сообщили, что авиакомпания в феврале этого года, узнав о начале соответствующей ревизии, проактивно инициировала сотрудничество с Государственным контролем. В этом процессе компания предоставила информацию и разъяснения о ситуации на рынке капитала, особенностях потенциального IPO и условиях утверждения бизнес-плана предприятия.

В авиакомпании также отмечают, что airBaltic оспорила отдельные выводы отчёта и оценивает, что часть предоставленных рекомендаций была учтена.

"Реализация стратегии, включая движение в сторону потенциального IPO, регулярно адаптируется к изменяющимся рыночным условиям, не теряя при этом чёткого курса развития. Следует подчеркнуть, что потенциальное IPO — это не технический процесс с гарантированным или прогнозируемым результатом, а сложный рыночный механизм, на который существенно влияют различные внешние факторы и который требует гибкости", – подчёркивают в компании.

В компании также указывают, что airBaltic последовательно работает над обеспечением устойчивого роста в условиях сложной рыночной среды, и развитие является лучшим способом для Латвийского государства как акционера airBaltic обеспечить максимальную международную конкурентоспособность авиакомпании, финансовую независимость и рентабельность.

Представители airBaltic также подчёркивают, что бонусы членам правления за 2020, 2021 и 2022 годы не начислялись и не будут выплачены, таким образом соблюдаются установленные Европейской комиссией ограничения. Все выплаты осуществлялись в соответствии с нормативными ограничениями, что подтверждают и заключения независимых экспертов.

"Авиапромышленность в последние годы столкнулась с беспрецедентной неопределённостью – кризис Covid-19, война России в Украине, проблемы с техническим обслуживанием и поставками двигателей, а также инфляция. В таких условиях стратегическое управление и гибкость являются ключевыми условиями для сохранения стоимости компании. Ни одна система надзора не может полностью устранить влияние внешних факторов такого масштаба", – отмечают в компании.

Также сообщается, что airBaltic продолжает работу над реализацией стратегических целей, укреплением деятельности и подготовкой к будущим возможностям, включая потенциальное IPO.

"Авиакомпания окажет всю необходимую поддержку, чтобы вместе с акционером завершить процесс оценки предыдущего этапа деятельности, внедрить рекомендации Государственного контроля, одновременно сохраняя фокус на устойчивом развитии и общественном доверии", – подчёркивают в airBaltic.

Почти 98% акций — у государства

На данный момент Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Тусену через Aircraft Leasing 1 – 2,03%.

В 2024 году группа airBaltic завершила год с аудированными убытками в размере 118,159 миллиона евро по сравнению с прибылью годом ранее, в то время как оборот группы по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9%, достигнув 747,572 миллиона евро.