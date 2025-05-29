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Латвию накрыла лавина банкротств 3 5948

Бизнес
Дата публикации: 29.05.2025
LETA
Латвию накрыла лавина банкротств

В Латвии количество случаев неплатежеспособности предприятий в прошлом году выросло на 24,6%, и это второй по величине рост в регионе Центральной и Восточной Европы, сообщили в глобальной компании по управлению рисками «Coface».

Несмотря на снижение инфляции и восстановление роста валового внутреннего продукта (ВВП), количество случаев неплатежеспособности выросло в большинстве стран, а в целом в Центральной и Восточной Европе рост составил в среднем 3%.

Что касается ситуации в странах Балтии, эксперты Coface отмечают, что она отражает более широкие региональные вызовы — геополитические потрясения и сбои в цепочках поставок. Рост числа неплательщиков особенно угрожает компаниям с большими финансовыми обязательствами и длительными сроками платежей.

В Латвии рост числа случаев неплатежеспособности в 2024 году в наибольшей степени затронул сектор оптовой и розничной торговли (22,3%), строительство (16,7%) и производство (13,6%).

Надо сказать, что наших «балтийских сестер» геополитические потрясения потрясли не так сильно. В Эстонии рост неплатежеспособности составил 10,2%. В Литве количество банкротств осталось практически неизменным.

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#бизнес #банкротства
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(3)
  • SR
    Sandra Ruthboaz
    30-го мая

    Ах-ха-хаааа!!.. В Клуб богатых стран ,говорите,входит,??!...И что же она там делает,??. Латвия является самой НЕпривлекательной страной для Инвестиций в отличии от соседних стран Балтии. Я видела ,как избавляются и выводят свой Бизнес из Латвии люди,которые поняли,что их здесь просто грабят.

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  • S
    SeaWolf
    29-го мая

    Врёте. Страна у нас в ходит в клуб богатых стран!

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  • Д
    Дед
    29-го мая

    И кто говорил, что экономика в Латвии цвете и пахнет? Она уже воняет тухлятиной. А последний гвоздь в ее крышку гроба сделали, когда ввели обязательный налог на зарплату не меньше минимальной зарплаты, т.е. отобрали возможность работать неполный рабочий день. Теперь нет совсем тех рабочих, которые как курочка по зернышку несли доход себе, работодателям и государству. захотели все сразу. Это все от жадности чиновников!

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