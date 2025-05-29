Латвию накрыла лавина банкротств

В Латвии количество случаев неплатежеспособности предприятий в прошлом году выросло на 24,6%, и это второй по величине рост в регионе Центральной и Восточной Европы, сообщили в глобальной компании по управлению рисками «Coface».

Несмотря на снижение инфляции и восстановление роста валового внутреннего продукта (ВВП), количество случаев неплатежеспособности выросло в большинстве стран, а в целом в Центральной и Восточной Европе рост составил в среднем 3%.

Что касается ситуации в странах Балтии, эксперты Coface отмечают, что она отражает более широкие региональные вызовы — геополитические потрясения и сбои в цепочках поставок. Рост числа неплательщиков особенно угрожает компаниям с большими финансовыми обязательствами и длительными сроками платежей.

В Латвии рост числа случаев неплатежеспособности в 2024 году в наибольшей степени затронул сектор оптовой и розничной торговли (22,3%), строительство (16,7%) и производство (13,6%).

Надо сказать, что наших «балтийских сестер» геополитические потрясения потрясли не так сильно. В Эстонии рост неплатежеспособности составил 10,2%. В Литве количество банкротств осталось практически неизменным.