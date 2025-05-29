«Латышские продукты - это наша идентичность»

Дискуссию на животрепещущую тему публикует Latvijas AvIze. Мартиньш Тронс, член правления Крестьянского Сейма — влиятельной лоббистской организации сельских хозяев, считает, что самая высокая себестоимость латвийских продуктов по сравнению с соседними странами, такими как Польша или Литва, связана с рядом факторов.

«Наш рынок меньше, что ограничивает объемы производства, и в отдельных отраслях эффективность переработки прихрамывает», - отметил он. Тронс подчеркивает, что, например, в производстве молочных продуктов многие заводы работают с низкой загрузкой — около 30% их емкости. Он предлагает решение: «Если крупные сети магазинов обяжут закупать больше отечественных продуктов, например, не 20 тонн молока в день, а 100 тонн, заводы могли бы работать с загрузкой 80-90%. Это повысило бы эффективность, позволило бы фермерам получать лучшую плату за молоко и в конечном итоге снизило себестоимость продуктов».

Тронc также делится опытом, который раскрывает сложную ситуацию малых сельских магазинов. «Недавно я посетил небольшой сельский магазин, где цены меня удивили – они были ниже, чем в крупных магазинах. Владелец работал сам, и наценка была минимальной, таким образом, цены на продукты для клиентов были ниже», - рассказал он.

Такой подход, по мнению эксперта позволил бы предлагать латвийские продукты дешевле, конкурируя с импортными. Однако не все магазины могут позволить себе такой подход. «В некоторых сельских магазинах наценки выше, так как товары нужно везти по гравийным дорогам, есть проблемы с поставками и хранением, при этом покупателей меньше», - поясняет Тронс, -Эти факторы увеличивают издержки, делая отечественные продукты дороже и менее конкурентоспособными по сравнению с импортом».

Согласно исследованию Латвийского сельскохозяйственного университета от 2024 года, средняя загрузка молокоперерабатывающих заводов в Латвии составляет 35-40% по сравнению с 70-80% в Польше, что напрямую влияет на производственные издержки.

Отраслевой эксперт Норис Крузитис согласен, что на рынке царит сильное давление на более низкие цены, но подчеркивает важность местных продуктов для латвийского образа жизни и экономики.

«Латышские продукты — это не только возможность — это наша идентичность. Производители, которые получают больше денег, становятся богатыми покупателями, что способствует экономике», - пояснил он. Однако Крузитис указывает на неравный рынок между городами и сельской местностью. «В Риге и Рижском районе жители тратят на продукты 18-19% доходов, а в сельской местности этот показатель достигает 30-50%. На селе работают в основном мелкие торговцы, которые имеют более высокие издержки и меньшие возможности конкурировать», - акцентирует он. Такое неравенство порождает дилемму: как обеспечить доступные цены не только в центрах городов, но и в отдаленных регионах?»