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Расходы на строительство в Латвии в апреле выросли в среднем на 1,5% 0 363

Бизнес
Дата публикации: 29.05.2025
LETA
Расходы на строительство в Латвии в апреле выросли в среднем на 1,5%

В апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года расходы на строительство в Латвии выросли в среднем на 1,5%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В частности, зарплата рабочих в апреле 2025 года по сравнению с апрелем 2024 года выросла в среднем на 5,6%, расходы на содержание и эксплуатацию машин и механизмов - на 2,1%, а цены на стройматериалы снизились на 1,1%.

По сравнению с мартом 2025 года в апреле уровень строительных расходов снизился на 0,1%.

В том числе расходы на содержание и эксплуатацию машин и механизмов снизились на 0,5%, а цены на стройматериалы - на 0,4%, тогда как зарплата рабочих выросла на 0,6%.

В апреле на средний уровень строительных расходов больше всего повлияло снижение расходов на содержание и эксплуатацию машин и механизмов для автокранов, а также снижение цен на стройматериалы для укладки асфальтобетона. Повышающее влияние оказал рост заработной платы подсобным рабочим в дорожном строительстве и выполняющим отделочные строительные работы - кровельщикам, штукатурам, сантехникам и другим.

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#строительство #расходы
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