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У тебя есть лесовоз? -не перегружай его, штраф - в тысячах 0 637

Бизнес
Дата публикации: 29.05.2025
LETA
У тебя есть лесовоз? -не перегружай его, штраф - в тысячах
ФОТО: Valsts policija

Отдел надзора за автоперевозками Государственной полиции Латвии за последние недели зафиксировал несколько случаев перевозки древесины с существенным превышением допустимого веса.

Отдел надзора за автоперевозками Государственной полиции Латвии за последние недели зафиксировал несколько случаев перевозки древесины с существенным превышением допустимого веса.

В ходе проверок массы грузовиков были выявлены серьёзные нарушения: в отношении трёх перевозчиков было начато 11 административных процессов, а общая сумма штрафов для компаний превысила 39 000 евро.

Так, 10 мая в Броценах Салдусского края у грузовика Scania с прицепом JYKI при допустимом весе в 52 тонны была зафиксирована фактическая масса 66 975 кг.

Также были превышены допустимые нагрузки на оси:

• двухосная нагрузка — 26 742,5 кг при норме 19 тонн;

• масса прицепа — 30 162,5 кг при норме 24 тонны.

Назначено 5 административных штрафов: водителю — 1 450 евро, компании — 18 000 евро.

В свою очередь, 21 мая в Баусском крае на шоссе P87 Бауска–Айзкраукле тот же состав техники с иностранными номерами был перегружен на 18 585 кг, достигнув массы 70 585 кг. Превышения по осям достигли 10,5 тонн. Водителю назначен штраф в 1 500 евро, компании — 15 000 евро.

26 мая на шоссе P8 (Инциемс–Сигулда–Кегумс) был остановлен грузовик, чья масса превысила норму на рекордные 23 715 кг, достигнув 75 715 кг. Также была превышена нагрузка на оси более чем на 13 тонн. Водителю теперь придется заплатить штраф в 1 900 евро, размер штрафа компании определят позже — за каждое нарушение предусмотрен штраф от 2 300 до 5 700 евро.

Общая статистика с начала года:

• Проверено 3 553 грузовика (2 240 латвийских, 1 965 иностранных);

• За превышение массы — 378 админдел;

• За нарушения режима труда и отдыха — 44;

• За несоблюдение правил использования тахографов и ограничителей скорости — 590.

Государственная полиция напоминает: перегруз транспорта — это угроза не только инфраструктуре, но и безопасности на дорогах. Если вы стали свидетелем подобных нарушений — звоните по номеру 112.

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#госполиция #автоперевозки
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