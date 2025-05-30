Интерес к солнечным панелям в фазе заката?

Высокая активность последних лет в установке домохозяйствами солнечных панелей после перехода на систему нетто-расчетов заметно пошла на спад. Сейчас основной фокус - на аккумуляции электроэнергии, пишет Latvijas Avīze.

С апреля прошлого года, когда был прекращен прием заявок в систему нетто-учета, интенсивность установки оборудования для микрогенерации существенно снизилась, что закономерно в том числе потому, что общее количество установленного оборудования достаточно высоко.

На конец 1-го квартала 2025 года в Латвии было в общей сложности 23,4 тыс. подключенных к распределительной системе микрогенерационных установок общей мощностью 198 мегаватт (МВт), что составляет примерно 25% от общего зафиксированного оператором системы передачи спроса на электроэнергию в Латвии в светлое время суток.

К концу мая к инфраструктуре АО "Sadales tīkls" было подключено более 23,6 тыс. микрогенераторов общей производственной мощностью около 200 МВт. При этом 1,3 тыс. из них - вместе с электроаккумуляторным оборудованием (батареями).

Бум установки микрогенерационного оборудования в Латвии наблюдался в 2022 году, когда общее количество установленных за год микрогенераторов достигло почти 10 тыс. Высокий интерес во многом объяснялся большими скачками рыночной цены на электроэнергию - это мотивировало домохозяйства производить электричество самим.

Довольно высокий интерес наблюдался и в 2023 году, когда было установлено почти 8 тыс. микрогенераторов. Во второй половине 2024 года темпы установки новых микрогенераторов стали постепенно снижаться: за весь год было установлено 4150 микрогенераторов. Это объясняется как поправками к закону о рынке электроэнергии и перенасыщением рынка, так и стабилизацией рыночной цены на электричество.

В целом интерес к микрогенерации в Латвии пусть уже не характеризуется как взрывной, но по-прежнему сохраняется. В этом году с 1 января до середины мая подключено 680 новых микрогенераторов. С 2023 года ощущается более выраженный интерес к микрогенераторам в сочетании с накопительными батареями. В 2023 году к "Sadales tīkls" подключено примерно 300 таких гибридных комплектов (~ 4% от общего количества подключений к микрогенераторам за год), в 2024 году - уже почти 600 (~ 16% от общего числа), а за первые 4,5 месяца этого года - уже более 400 (~ 60% от общего числа), рассказала представитель АО "Sadales tīkls" Алина Силдника, которая прогнозирует, что умеренный интерес к микрогенераторам сохранится и в дальнейшем, особенно в сочетании солнечных панелей с оборудованием для аккумуляции энергии.