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Просто переклеивали маркировку: ПВС разоблачила нечестного торговца 1 2067

Бизнес
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Просто переклеивали маркировку: ПВС разоблачила нечестного торговца
ФОТО: LETA

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), проверяя информацию о торговле продуктами питания с истекшим сроком годности, выявила фальсификацию сроков годности на складе и в двух торговых точках розничного продавца ООО «Polimaf», сообщает агентству LETA служба.

ПВС поясняет, что на складе и в торговых точках компании были обнаружены продукты, срок годности которых истёк, а также товары, на которых срок был изменён путём наклеивания новой информации поверх оригинальной.

В результате из оборота было изъято две тонны различных мучных кондитерских изделий, 119 килограммов рыбной продукции, 261 килограмм мясной продукции, 122 единицы горчицы, 216 единиц алкогольных напитков, а также 2479 единиц безалкогольных напитков.

Одновременно ПВС подчёркивает, что склад «Polimaf» не был зарегистрирован в службе, а значит, там не имели права хранить продукты питания.

В отношении компании начаты четыре административных производства, в том числе два — за незарегистрированную деятельность и введение потребителей в заблуждение (фальсификация сроков годности) на складе, а также по одному — за аналогичные нарушения в каждой из торговых точек компании.

Согласно данным «Firmas.lv», в прошлом году компания работала с оборотом 494 349 евро и прибылью 75 164 евро.

Компания зарегистрирована в 2023 году, её уставной капитал составляет 1000 евро. Единственным владельцем является гражданин Украины Евгений Сурков.

ПВС — это подведомственное Министерству земледелия учреждение государственной власти, осуществляющее надзор и контроль в области оборота продуктов питания и ветеринарной медицины.

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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го мая

    Чего получается? Хохол просроченным говном кормил целующего его в жопу сельских ариев просроченным говном???!!!! Да не может быть! Это кремлёвская пропаганда против святых хохлов!!!!Ветслужбу расстрелять!🤬

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