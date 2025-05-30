Просто переклеивали маркировку: ПВС разоблачила нечестного торговца

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), проверяя информацию о торговле продуктами питания с истекшим сроком годности, выявила фальсификацию сроков годности на складе и в двух торговых точках розничного продавца ООО «Polimaf», сообщает агентству LETA служба.

ПВС поясняет, что на складе и в торговых точках компании были обнаружены продукты, срок годности которых истёк, а также товары, на которых срок был изменён путём наклеивания новой информации поверх оригинальной.

В результате из оборота было изъято две тонны различных мучных кондитерских изделий, 119 килограммов рыбной продукции, 261 килограмм мясной продукции, 122 единицы горчицы, 216 единиц алкогольных напитков, а также 2479 единиц безалкогольных напитков.

Одновременно ПВС подчёркивает, что склад «Polimaf» не был зарегистрирован в службе, а значит, там не имели права хранить продукты питания.

В отношении компании начаты четыре административных производства, в том числе два — за незарегистрированную деятельность и введение потребителей в заблуждение (фальсификация сроков годности) на складе, а также по одному — за аналогичные нарушения в каждой из торговых точек компании.

Согласно данным «Firmas.lv», в прошлом году компания работала с оборотом 494 349 евро и прибылью 75 164 евро.

Компания зарегистрирована в 2023 году, её уставной капитал составляет 1000 евро. Единственным владельцем является гражданин Украины Евгений Сурков.

ПВС — это подведомственное Министерству земледелия учреждение государственной власти, осуществляющее надзор и контроль в области оборота продуктов питания и ветеринарной медицины.