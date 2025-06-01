«Ноги напрокат» - в Латвии зарегистрировано 5000 онлайн-курьеров

По данным, опубликованным Продовольственно-ветеринарной службой (PVD), на пятницу, 30 мая, было зарегистрировано 4957 курьеров, доставляющих продукты питания через Интернет.

Как уже сообщалось, с 1 марта 2025 года курьеры по доставке продуктов питания должны быть зарегистрированы. Курьеры, не зарегистрированные в PVD, не могут получать заказы на платформах доставки продуктов питания и не могут заниматься доставкой еды.

Все лица, планирующие заниматься доставкой продуктов питания и блюд конечным потребителям, должны заполнить форму заявления, которая находится на веб-сайте службы в разделе «Формы», и подать ее в бумажном или электронном виде.

PVD — это государственное административное учреждение, подведомственное Министерству сельского хозяйства, которое осуществляет государственный надзор и контроль в сфере обращения продуктов питания и ветеринарной медицины.