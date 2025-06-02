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«Инфляция для бедных» в России превысила 20% 0 423

Бизнес
Дата публикации: 02.06.2025
BB.LV
Сильней всего дорожают продукты повседневного спроса.

Сильней всего дорожают продукты повседневного спроса.

Социальный эффект от структуры роста цен в экономике остается «резко негативным».

В то время как Росстат отчитывается о замедлении инфляции в России, а ЦБ впервые за два года начинает всерьез готовиться к снижению ключевой ставки, базовые продукты питания и потребительские товары продолжают стремительно дорожать.

«Инфляция для бедных», рассчитанная по корзине потребления наименее обеспеченных граждан, в апреле 2025 года превысила 20%, подсчитали эксперты близкого правительству Центра макроэкономического анализа и прогнозирования ЦМАКП.

В потребительскую корзину бедных они включили «минимальный набор продуктов питания (без животного масла, алкогольных напитков, «прочих продовольственных товаров»), а также медикаменты, синтетические моющие средства, услуги ЖКХ и транспорта. Рассчитанная таким образом инфляция вдвое превышает официальную цифру от Росстата (10,2% в апреле) и продолжает ускоряться — на 4 процентных пункта с начала года.

В апреле «инфляция для бедных» установила рекорд с первых месяцев войны, следует из оценок ЦМАКП: выше она была только в марте–апреле 2022 года. А это означает, что социальный эффект от структуры роста цен в экономике остается «резко негативным», пишут эксперты центра.

Заметный скачок «инфляции для бедных» означает, что уровень жизни бедных просел существенно сильнее, чем показывают официальные цифры. Так, например, по данным Росстата, реальный размер пенсий россиян в марте был на 1,1% выше, чем годом ранее. Если же рассчитывать его по «инфляции для бедных», то пенсии в реальном выражении не растут, а падают на 6% год к году.

Отрыв «инфляции для бедных» от официальной цифры инфляции связан с «сохраняющимся ускоренным удорожанием продовольствия», пишет ЦМАКП. По данным Росстата, к середине мая темпы роста цен на продукты питания ускорились до 12,7%, а отдельные базовые товары взлетели в цене на десятки и сотни процентов.

Так, картофель на конец апреля подорожал на 173% год к году — рекордно за 20 лет доступной статистики. Годовой рост цен на сливочное мало достиг 34%, на капусту — 28%, на лук — 41%. Яблоки стали дороже за год на 20%, рыба — на 25%, молоко и молочная продукция — на 18%, хлеб — на 15%.

Меры по стабилизации цен на продовольствие, предпринятые правительством, оказались «запоздалыми», признал экс-глава Минсельхоза, вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что правительство в конце прошлого года обнулило ввозные полшлины на картофель, лук, морковь и другие овощи борщевого набора, чтобы наполнить полки магазинов импортом. «Все это совершенно точно надо было сделать гораздо раньше и в целом комплексно», — сказал Патрушев.

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