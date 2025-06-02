Baltijas balss logotype

Прибыль латвийских финансовых учреждений - на треть меньше 0 358

Бизнес
Дата публикации: 02.06.2025
LETA
Прибыль латвийских финансовых учреждений - на треть меньше
ФОТО: LETA

Латвийские монетарные финансовые учреждения, в основном банки, за первые четыре месяца этого года получили прибыль в размере 135,8 млн евро, что на 33,5% меньше, чем в соответствующем периоде 2024 года, свидетельствуют данные Банка Латвии.

В апреле прибыль монетарных финансовых учреждений составила 28,5 млн евро.

На 30 апреля 2025 года активы монетарных финансовых учреждений составили 29,686 млрд евро, что на 4,9% или 1,379 млрд евро больше, чем на конец апреля 2024 года, когда активы составляли 28,307 млрд евро.

На конец апреля остаток кредитов, выданных латвийскими монетарными финансовыми учреждениями резидентам, составлял 14,284 млрд евро, что на 4,4% больше, чем годом ранее. Латвийские монетарные финансовые учреждения выдали резидентам 14,195 миллиарда евро кредитов в евро, что на 4,4% больше, чем годом ранее, а остаток кредитов в иностранной валюте составил 88,7 миллиона евро, что на 1,5% больше.

Остаток депозитов, привлеченных от резидентов, на конец апреля 2025 года составил 19,81 млрд евро, что на 6,4% больше, чем годом ранее. Из них депозиты в евро составили 18,598 млрд евро, а в иностранной валюте - 1,212 млрд евро. Депозиты в евро выросли на 6,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а депозиты в иностранной валюте - на 4,4 %.

Капитал и резервы латвийских монетарных финансовых учреждений на конец апреля составили 3,32 миллиарда евро, что на 2,4% меньше, чем на конец апреля 2024 года.

В 2024 году прибыль монетарных финансовых учреждений составила 521,5 млн евро, что на 8,6% меньше, чем в 2023 году, в том числе 204,3 млн евро за первые четыре месяца прошлого года.

Читайте нас также:
#банки
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Массовое банкротство малого бизнеса поразило Аргентиину
Еще чья-то семья осталась без средств к существованию. Иконка видео
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic 197
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года 446
Снова рухнул грузооборот латвийских портов
Снова рухнул грузооборот латвийских портов 2 3259
airBaltic уходит из Таллина и Вильнюса? У госкомпании вдруг сменилась стратегия
airBaltic уходит из Таллина и Вильнюса? У госкомпании вдруг сменилась стратегия 1 2428

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 149
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 210
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 239
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 528
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 291
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 181
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 149
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 210
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 239

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео