Прибыль латвийских финансовых учреждений - на треть меньше

Латвийские монетарные финансовые учреждения, в основном банки, за первые четыре месяца этого года получили прибыль в размере 135,8 млн евро, что на 33,5% меньше, чем в соответствующем периоде 2024 года, свидетельствуют данные Банка Латвии.

В апреле прибыль монетарных финансовых учреждений составила 28,5 млн евро.

На 30 апреля 2025 года активы монетарных финансовых учреждений составили 29,686 млрд евро, что на 4,9% или 1,379 млрд евро больше, чем на конец апреля 2024 года, когда активы составляли 28,307 млрд евро.

На конец апреля остаток кредитов, выданных латвийскими монетарными финансовыми учреждениями резидентам, составлял 14,284 млрд евро, что на 4,4% больше, чем годом ранее. Латвийские монетарные финансовые учреждения выдали резидентам 14,195 миллиарда евро кредитов в евро, что на 4,4% больше, чем годом ранее, а остаток кредитов в иностранной валюте составил 88,7 миллиона евро, что на 1,5% больше.

Остаток депозитов, привлеченных от резидентов, на конец апреля 2025 года составил 19,81 млрд евро, что на 6,4% больше, чем годом ранее. Из них депозиты в евро составили 18,598 млрд евро, а в иностранной валюте - 1,212 млрд евро. Депозиты в евро выросли на 6,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а депозиты в иностранной валюте - на 4,4 %.

Капитал и резервы латвийских монетарных финансовых учреждений на конец апреля составили 3,32 миллиарда евро, что на 2,4% меньше, чем на конец апреля 2024 года.

В 2024 году прибыль монетарных финансовых учреждений составила 521,5 млн евро, что на 8,6% меньше, чем в 2023 году, в том числе 204,3 млн евро за первые четыре месяца прошлого года.