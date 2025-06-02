Рынок труда стал непредсказуемым: странные метаморфозы латвийской безработицы

В Латвии продолжает расти уровень безработицы. Дальше будет еще хуже? И да и нет, говорят экономисты.

В первом квартале этого года уровень безработицы в Латвии составил 7,4% экономически активного населения, что на 0,2 процентного пункта выше, чем в соответствующем периоде 2024 года, и на 0,5 процентного пункта выше, чем в предыдущем квартале.

В IV квартале прошлого года уровень безработицы в Латвии был выше, чем в среднем по ЕС (5,7%). В I квартале этого года уровень безработицы в Латвии был выше, чем в Литве (6,9 %), но ниже, чем в Эстонии (8,6 %).

Как все это объясняют латвийские экономисты?

Андрей Мигунов, экономист:

— Рост безработицы в предыдущем квартале был связан с более низким спросом на рабочую силу — на это указывало сокращение рабочей нагрузки и в целом меньшее количество рабочих мест. В то же время в начале этого года число занятых даже возросло.

Одновременно увеличилась и безработица. Это связано с тем, что ранее неактивные жители начали искать работу, но пока ее не нашли. Учитывая опасения по поводу демографической ситуации и нехватки рабочей силы в будущем, рост предложения трудовых ресурсов на рынке труда — это скорее позитивный сигнал.

Не все, кто недавно начал искать работу, уже ее нашли, однако ежегодный рост сезонных предложений и повышение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях могут улучшить шансы трудоустройства. Ожидания по занятости остаются выше долгосрочного среднего уровня, что свидетельствует о том, что даже в условиях высокой неопределенности возможность найти работу есть. Внешние события продолжат оказывать негативное влияние на экономику Латвии в этом году, однако ситуация на рынке труда остается предсказуемой и не предполагает серьезных потрясений.

Петерис Страутиньш, экономист:

— Стремительный рост зарплат и оценки влияния структурных изменений в экономике позволяют по–разному интерпретировать происходящее на рынке труда. Доля ищущих работу начала расти в 2023 году, когда, согласно последней пересмотренной версии ВВП, экономика выросла на 2,9%. Этого, по идее, не должно было произойти, так как рынок труда является "медленным" индикатором.

Прошлое рынка труда стало непредсказуемым — доля ищущих работу в ежемесячной статистике увеличивается задним числом, например, в феврале этого года с 7,3% до 8,3%. Рост замеренной безработицы может быть обусловлен включением беженцев и экономических иммигрантов в общее число трудоспособных. Очевидно, что им изначально сложнее найти работу, чем местным жителям.

В этом году увеличился разрыв между результатами опросов рабочей силы и уровнем зарегистрированной безработицы, который в апреле составил 5,1%, двигаясь в противоположных направлениях. В Видземе этот показатель (4,6%) был самым низким за всю историю среди всех регионов. Кроме того, благоприятное влияние сезонности не заканчивается в апреле. Разница между зарегистрированной и фактической безработицей в марте достигла 2,7 процентного пункта, а в апреле — 2,8.

Если человек не обращается в Государственное агентство занятости, на то есть причина. В Латвии ощущается нехватка работников, что, без сомнения, подтверждает рост зарплат, ведь предприятия — не благотворительные организации. Поэтому отказ от регистрации вряд ли продиктован отчаянием или безысходностью. Хотя данных по зарплатам за этот год пока нет, высокая инфляция в секторе услуг указывает как на рост издержек для работодателей, так и на покупательную способность общества.

Лива Зоргенфрейя, экономист:

— В соответствии с сезонностью в ближайшие кварталы уровень безработицы должен снизиться. Зарегистрированная безработица с февраля сокращается, и доступные данные за май позволяют предположить, что она уже опустилась ниже отметки в 5%. Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы находится очень близко к рекордно низкому уровню 2007 года. Фактическая безработица, безусловно, выше, но с точки зрения работника на рынке труда наблюдается положительная динамика.

В последние пару лет рынок труда в Латвии был относительно устойчив. С одной стороны, это было позитивным лучом света на общем сером фоне экономики. В экономике средняя зарплата росла довольно быстро, что позволило покупательной способности потребителей быстро восстановиться после периода высокой инфляции и поддерживало слабый потребительский спрос.

С другой стороны, сравнительно низкий уровень безработицы можно воспринимать и иначе. Даже при стагнирующей экономике он свидетельствует о том, что резерв свободной рабочей силы довольно ограничен. Проблема нехватки рабочей силы, которая сейчас несколько забыта, вернется с новой силой, как только экономика снова начнет расти. Это может произойти уже в ближайшее время, поскольку, например, данные опросов Европейской комиссии показывают рост спроса на работников.