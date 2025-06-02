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Железная дорога Латвии хочет отобрать грузы у автотранспорта 1 1571

Бизнес
Дата публикации: 02.06.2025
LETA
Железная дорога Латвии хочет отобрать грузы у автотранспорта
ФОТО: LETA

В связи с падением грузоперевозок ГАО "Латвияс дзельцельш" (LDz) ищет возможности привлечения грузов в соседних странах и на латвийском рынке, заявил в интервью агентству ЛЕТА председатель правления компании Артис Гринбергс.

Он пояснил, что в нынешней геополитической ситуации, прежде всего, необходимо сотрудничество с соседними странами в привлечении грузов, а также в работе в ремонтных мастерских, чтобы обеспечить диверсификацию возможностей для бизнеса. LDz также видит большой потенциал во внутренних грузовых перевозках.

"К сожалению, в прошлом у LDz было только одно направление грузоперевозок в порты Латвии - с востока. Если у местных предприятий не было возможности перевозить свои грузы - будь то цемент, лес, торф или зерно - по железной дороге, то развивался автомобильный транспорт, и мы видим, что в прошлом году по латвийским дорогам проехало более 80 миллионов тонн грузов", - добавил генеральный директор LDz.

Он пояснил, что LDz не может взять на себя все эти грузы, но преимущества с точки зрения безопасности движения, сокращения выбросов и разгрузки дорог очевидны, когда в дело вступает железная дорога.

Он добавил, что в настоящее время LDz изучает отрасли с большими объемами грузов и работает над решениями, а также оценивает, как приспособить подвижной состав к этим группам грузов.

Гринберг также отметил, что следующий среднесрочный проект, намеченный Министерством сообщения, - "сухие порты", который предполагает создание небольших терминалов, в которых LDz могла бы участвовать. Это будут специально оборудованные логистические пункты, где грузы будут консолидироваться, а затем отправляться по железной дороге.

Генеральный директор LDz отметил, что в этом году объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии может составить 9,5 млн тонн, из которых 70 % будут составлять транзитные грузы, а остальные - внутренние, от древесины до зерна.

Уже сообщалось, что объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии в прошлом году сократился на 26,7% по сравнению с 2023 годом и составил 11,467 млн тонн.

За первые четыре месяца этого года объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии сократился на 28,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 3,008 млн тонн.

По предварительным данным, оборот концерна LDz в прошлом году составил 233,738 млн евро, что на 11,3% меньше, чем в 2023 году, а убытки выросли в 2,4 раза до 7,794 млн евро.

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#железная дорога
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(1)
  • П
    Процион
    2-го июня

    Вы ещё ширину колеи переделайте с российской на западную, и будет вам полное счастье.

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