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Человечеству грозит массовая безработица: нейросети пожирают рабочие места 0 1039

Бизнес
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
Человечеству грозит массовая безработица: нейросети пожирают рабочие места

Искусственный интеллект может уничтожить половину всех рабочих мест начального уровня и увеличить безработицу до 10–20% в ближайшие пять лет. Такое предупреждение сделал Дарио Амодей, гендиректор компании Anthropic, которая занимается разработкой ИИ.

Власти молчат — боятся паники

По словам Дарио Амодея, "грядет массовое сокращение рабочих мест в сфере технологий, финансов, права, консалтинга и других "белых воротничков", особенно на должностях начального уровня".

"Рак излечен, экономика растет на 10% в год, бюджет сбалансирован — и 20% людей не имеют работы", — так вкратце описал Амодей один из сценариев ближайшего будущего.

По его мнению, прямо сейчас разворачивается стремительный и почти незаметный для общества кризис занятости.

Компании вроде OpenAI, Google и Anthropic ускоренно развивают языковые модели, которые уже начинают превосходить людей в ряде умственных задач. В это же время власти США молчат — опасаясь либо паники среди населения, либо геополитического отставания от Китая, — и не вводят никакого регулирования, утверждает эксперт.

Большинство американцев пока не осознают угрозу. Но как только бизнес поймет экономическую выгоду от замены людей ИИ, процесс массовых увольнений пойдет лавинообразно. Новые вакансии исчезнут, существующие больше не будут заполняться, а людей заменят ИИ–агенты. Общество осознает масштаб бедствия, когда будет уже поздно.

Осталось недолго

Пока исследования показывают, что модели ИИ используются в основном для помощи людям в выполнении работы — и в основном не заменяют их. Но использование ИИ в компаниях будет все больше и больше склоняться к автоматизации. "Это произойдет за короткий промежуток времени — всего через пару лет или меньше", — говорит Амодей.

Результатом может стать большая концентрация богатства, и "значительной части населения может быть трудно внести реальный вклад". "И это действительно плохо. Мы этого не хотим. Баланс сил в демократии основан на том, что средний человек имеет рычаги влияния за счет создания экономической ценности. Если этого нет, я думаю, все становится немного пугающим. Неравенство становится пугающим", — добавил Амодей.

Издание Axios приводит также слова бывшего советника Трампа Стива Бэннона, который в своем подкасте говорит, что "убийству рабочих мест с помощью ИИ" сейчас практически не уделяется внимания. Но это "станет серьезной проблемой в президентской кампании 2028 года".

"Будут выхолащены административные, управленческие и технические должности для людей моложе 30 лет", — также считает Бэннон.

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