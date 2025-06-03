Министры стран ОПЕК+ согласовали решение дополнительно увеличить добычу нефти — на 411 тысяч баррелей в сутки с июня, говорится в релизе организации.

Таким образом, за три месяца картель, объединяющий три десятка крупнейших нефтедобывающих стран, добавит на рынок 1,2 миллионов баррелей новых ежедневных поставок — максимум с 2020 года, когда ОПЕК+ отменяла жесткие ограничения, введенные в пандемию.

На встрече ОПЕК+ возник разлад между двумя ключевыми участниками организации — Саудовской Аравией и Россией. Как рассказали источники Bloomberg, российская делегация выступила против увеличения добычи, которое может еще больше уронить нефтяные цены и сулит Кремлю проблемы с бюджетом. Но саудиты продавили решение, поскольку хотят выполнить просьбу администрации Дональда Трампа, который публично требовал более низких нефтяных цен, сказали источники.

Не исключено, что мировой рынок нефти находится на грани новой «ценовой войны», считает аналитик ING Уоррен Паттерсон. Такое уже было в 2020 году, когда Россия в начале пандемии отказалась сокращать добычу, чтобы сбалансировать рынок, и хлопнув дверью, вышла из альянса ОПЕК+. Шокированные саудиты в ответ объявили беспрецедентные скидки на свою нефть, резко повысили производство и уронили нефтяные котировки сначала до $5-10 за баррель, а затем — ниже нуля. Спустя месяц Кремль был вынужден капитулировать: Россия вернулась в ОПЕК+ и в рамках новой сделки была вынуждена сократить добычу больше всех.

По плану Саудовской Аравии, ОПЕК+ должен увеличить добычу на 2,2 миллионов баррелей в сутки. Причем, если изначально Эр-Рияд планировал растянуть процесс до конца 2026 года, то теперь настаивает, чтобы новые поставки хлынули на рынок уже в этом году. Итогом может стать падение цены Brent до $50-60 за баррель, прогнозируют аналитики JP Morgan. Российский сорт Urals сейчас продается со скидкой не менее $10 к Brent, а это значит, что его котировки могут опуститься в диапазон $40-50.

Правительство РФ изначально верстало бюджета расчетом на среднюю ценю Urals $69,7 за баррель. Но уже весной, когда Дональд Трамп начал тарифные войны, а Саудовская Аравия решила «повернуть краны» на месторождениях, стало понятно, что прогноз не выполним. В марте цена Urals опустилась ниже $60, по итогам апреля составила лишь $54, а в мае едва превышала $50.

В ответ Минфин и Минэкономразвития пересчитали параметры бюджета с нефтью по $56. По новому плану, нефтегазовые доходы составят 8,3 триллионов рублей вместо 10,9 триллионов, а дефицит бюджета втрое превысит изначальные оценки — 3,8 триллионов рублей вместо 1,2 триллионов.

Саудовской Аравии нужна нефть по $90, чтобы сбалансировать бюджет, оценивает Паттерсон. Впрочем, признает он, Эр-Рияд может понизить эту планку, качая больше и зарабатывая на объемах.