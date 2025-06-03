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Премьер хочет, чтобы ей объяснили убытки ЛЖД, и предлагает из морских портов Латвии сделать «сухие» порты 7 4048

Бизнес
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
Премьер хочет, чтобы ей объяснили убытки ЛЖД, и предлагает из морских портов Латвии сделать «сухие» порты

Министр сообщения Атис Швинкс должен представить видение того, что делать в связи с убытками государственных Латвийских железных дорог (ЛЖД) за последние годы, заявила во вторник журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Она понимает, что в данный момент у Латвии нет активных торговых связей с Россией, и это повлияло на ЛЖД, так как ранее предприятие во многом базировалось именно на этом рынке. Кроме того, на ЛЖД повлияли и санкции, которые Латвия ввела против России.

А что делать? По словам премьера, необходимо менять показатели развития и систему административного обеспечения. Чтобы то это не значило.

Убытки рассматривались в Совете портов, транзита и логистики Латвии, в том числе обсуждалось, как ЛЖД могла бы активнее развивать индустриальные парки при железной дороге.

«Я думаю, нам в правительстве придётся рассмотреть, как это назвал министр сообщений, создание "сухих портов" — увязку железной дороги с торговыми парками», — предложила Силиня. Премьер ожидает от министра транспорта сводку предложений.

Ранее сообщалось, что оборот концерна ЛЖД в прошлом году составил 233,738 млн евро, что на 11,3% меньше, чем в 2023 году. Убытки концерна значительно выросли — до 39,438 млн евро.

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#железная дорога
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(7)
  • LI
    Len Ivyj
    5-го июня

    "Чтобы то это не значило" Это на каком языке?

    18
    2
  • Ч
    Чангл
    4-го июня

    Боже, храни Латвию от таких бездарей. Они и рельсы разберут и ничего не будет за это. Раньше могли жить только за счёт транзита, но это лёгкие деньги и мы не ищем лёгких путей. Есть хранилище для газа, три больших ГЭС, живи и радуйся, но нет нам нужно в ЕС. Уже шпроты запретили, но мы считаем себя независимыми. Т.Е. от нас ничего не зависит

    201
    8
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Чангл
    5-го июня

    Все что они творят с вашей страной-больше похоже, на эксперимент... 🤣😅🤣

    4
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го июня

    Иногда всё же лучше сниматься в порно, чем говорить. "Осушите порты!" - ну что за бред?! Свои порты осуши!

    239
    0
  • Лк
    Летучий корабль
    Мимо проходил
    3-го июня

    Там сухие мозги. Не о ком говорить. Клиника.

    116
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    3-го июня

    Так я и говорю: мозги там не осушить по причине их отсутствия. пущай портки сушит.

    49
    0
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Мимо проходил
    5-го июня

    😅🤣😅😅🤣🤣😅😅🤣😅 мне интересно и как в этой голове, могло такое родиться.... Лучше обратно в профессию возвратиться бы ей!!!

    5
    0
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