Премьер хочет, чтобы ей объяснили убытки ЛЖД, и предлагает из морских портов Латвии сделать «сухие» порты

Министр сообщения Атис Швинкс должен представить видение того, что делать в связи с убытками государственных Латвийских железных дорог (ЛЖД) за последние годы, заявила во вторник журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Она понимает, что в данный момент у Латвии нет активных торговых связей с Россией, и это повлияло на ЛЖД, так как ранее предприятие во многом базировалось именно на этом рынке. Кроме того, на ЛЖД повлияли и санкции, которые Латвия ввела против России.

А что делать? По словам премьера, необходимо менять показатели развития и систему административного обеспечения. Чтобы то это не значило.

Убытки рассматривались в Совете портов, транзита и логистики Латвии, в том числе обсуждалось, как ЛЖД могла бы активнее развивать индустриальные парки при железной дороге.

«Я думаю, нам в правительстве придётся рассмотреть, как это назвал министр сообщений, создание "сухих портов" — увязку железной дороги с торговыми парками», — предложила Силиня. Премьер ожидает от министра транспорта сводку предложений.

Ранее сообщалось, что оборот концерна ЛЖД в прошлом году составил 233,738 млн евро, что на 11,3% меньше, чем в 2023 году. Убытки концерна значительно выросли — до 39,438 млн евро.