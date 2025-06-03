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Швеция ослабила 100–летнюю жесткую монополию на продажу алкоголя 0 1112

Бизнес
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
Швеция ослабила 100–летнюю жесткую монополию на продажу алкоголя

В Швеции с 1 июня вступили в силу революционные изменения в торговле алкогольными напитками — мелким производителям впервые разрешили прямую продажу клиентам, а не через контролируемую государством специальную сеть магазинов.

На экскурсию за бутылкой

Как сообщает Reuters, с 1 июня небольшие пивоварни, производители вин и ликероводочных напитков могут продавать свою продукцию напрямую клиентам. Это стало первым ослаблением более чем вековой государственной монополии на продажу алкоголя, введенной для борьбы с пьянством.

На изменения решились с целью помочь малому бизнесу этой отрасли расти, сохранив при этом основную роль государственных алкомагазинов Systembolaget.

Эпохальное изменение обсуждалось еще с 2021 года. Тогда спецкомиссия отметила в своем прогнозном докладе, что нововведение увеличит продажи алкоголя по всей Швеции примерно на 200 000 литров в год, что менее 1% от продаж через сеть–монополиста.

По новым правилам, бизнес сможет продавать напрямую покупателям только одну бутылку после платной экскурсии на их производстве — 0,7 литра для крепкого алкоголя, или 3 литра для виноделов и пивоварен. Такие продажи разрешены с 10 утра до 8 вечера.

Кроме того, продавец обязан напомнить покупателю об опасности злоупотребления алкоголем.

Реформа свободы

Многочисленные пивоварни Стокгольма смогут продавать пиво напрямую клиентам только в те же часы, что и государственная сеть — таким образом, под запретом остаются поздние вечерние часы, вторая половина дня субботы и все воскресенье.

Через шесть лет планируется провести анализ изменения ситуации с потреблением алкоголя в результате нововведения и при необходимости пересмотреть законодательство.

Предложение приняли в парламенте Швеции 154 голосами "за" и 129 голосами "против" — прежде всего левой оппозиции, которая осудила демонтаж десятилетий монополии государства на продажу алкоголя.

В свою очередь, правое правительство Швеции назвало изменение "реформой свободы", которая призвана стимулировать развитие сектора микропивоварения, виноделия и туристической индустрии.

Бурбон — выйди вон

Пока шведские производители алкоголя потирают руки в ожидании роста продаж, их коллеги в США опечалены падением спроса.

Американские производители виски накопили крупнейшие за последнее десятилетие запасы продукции — сейчас на складах находится вдвое больше виски, чем до пандемии, передает Wine–Searcher.

Многие дистиллерии переоценили рост популярности крепкого алкоголя в 2018–2019 годах и резко увеличили объемы производства. Сегодня у производителей сформировался запас на десять лет вперед, тогда как до пандемии был на пять.

Импортные крепкие напитки продолжают вытеснять американскую продукцию на домашнем рынке. В 2024 году поставки американского виски сократились на 4,3%. В то же время продажи текилы выросли на 6,4%.

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