Цены на электричество в Латвии зависят от кабеля в Финляндию — SPRK объясняет

Восстановление работы электрического межсоединения «Estlink 2», соединяющего Эстонию и Финляндию, может в основном способствовать снижению цен на электроэнергию в странах Балтии в часы наибольшего спроса (пиковые часы), сообщил агентству LETA директор Департамента энергетики Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) Янис Негрибс.

Он, однако, добавил, что это возможно при условии, что в Финляндии не будет дефицита электроэнергии, который может ограничить снижение цен.

По словам Негрибса, исходя из опыта прошлых лет, можно прогнозировать, что по сравнению с ситуацией за последние шесть месяцев цены снизятся преимущественно в утренние и вечерние пиковые часы, что также уменьшит среднюю суточную цену электроэнергии. В наиболее экономически активное время суток — с восьми утра до шести вечера — цены, вероятнее всего, останутся на текущем уровне, так как в этот период они и без того преимущественно низкие во всех ценовых зонах биржи электроэнергии «Nord Pool» как в Скандинавии, так и в странах Балтии.

Негрибс пояснил, что межсоединения с соседними странами играют важную роль в обеспечении энергетики стран Балтии как с точки зрения надёжности поставок, так и с точки зрения ценообразования. Однако их влияние ощущается не всегда.

В частности, он указал, что и до 25 декабря прошлого года, когда был повреждён кабель «EstLink 2», соединяющий Эстонию и Финляндию, и после этого цены на электроэнергию в странах Балтии оставались стабильно средне-высокими с недельными колебаниями и особенно заметными суточными перепадами. Такая тенденция колебаний цен сохранялась и в 2025 году, особенно с апреля, когда всё больший вклад в производство электроэнергии в странах Балтии начали вносить промышленные солнечные электростанции (СЭС). Их вклад особенно ощутим ежедневно с примерно 10 часов утра до 6 часов вечера.

Повреждение кабеля «EstLink 2» в конце 2024 года не вызвало прямой реакции рынка. В районе 25 декабря и в последующие дни цены оставались относительно стабильными, несмотря на значительное снижение возможностей импорта электроэнергии из Финляндии: из общей установленной мощности межсоединений «EstLink 1» и «EstLink 2» в 1016 мегаватт (МВт) на протяжении полугода была доступна только мощность «EstLink 1» — 358 МВт. Это существенно повлияло на рынок электроэнергии стран Балтии.

Негрибс пояснил, что повреждение «EstLink 2» способствовало росту ценовой разницы между зонами «Nord Pool» в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии. Особенно выраженные ценовые различия наблюдались в феврале 2025 года, когда в странах Балтии с ограниченными производственными мощностями электроэнергии цены были очень высокими, в то время как в Финляндии они оставались сравнительно низкими.

Он подчеркнул, что доступность полной мощности межсоединений может как понижать, так и повышать цены на электроэнергию в странах Балтии. Если цены в Финляндии низкие, они значительно снижаются и в странах Балтии, особенно в пиковые часы. Но если в Финляндии цены высокие, это увеличивает и цены в Балтии. Так как поток электроэнергии возможен в обоих направлениях, межсоединения обеспечивают выравнивание цен в обе стороны.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы на «Estlink 2» в Балтийском море проходят быстрее, чем планировалось, и, по информации эстонского оператора системы передачи «Elering», дата возвращения соединения на рынок перенесена с середины июля на 25 июня.

Руководитель подразделения «Estlink» компании «Elering» Рейго Хауг сообщил, что повреждённый в декабре прошлого года якорем судна участок кабеля успешно поднят, и теперь необходимо соединить примерно километровый запасной кабель с неповреждёнными участками. «Как подготовительные, так и ремонтные работы идут хорошо, никаких задержек нет», — отметил он.

Работа электрического межсоединения будет возобновлена 25 июня после завершения ремонта и успешного тестирования.

Кабель «Estlink 2» и четыре телекоммуникационных кабеля были повреждены 25 декабря 2024 года в экономической зоне Финляндии.

По подозрению в повреждении кабелей финские власти в конце декабря задержали судно «Eagle S» под флагом Островов Кука и доставили его на якорную стоянку у Порво. В начале марта судно было освобождено.

Открытый в 2014 году «Estlink 2» имеет общую протяжённость 170 километров, из которых 145 км — подводные кабели. «Estlink 1» начал работу в 2006 году, а завершение строительства «Estlink 3» Эстония и Финляндия планируют на 2035 год.

В последнее время в Балтийском море неоднократно фиксировались повреждения подводной инфраструктуры.