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Чтобы бизнес медом не казался - зачем школьников хотят обложить ПНН? 0 856

Бизнес
Дата публикации: 04.06.2025
Neatkarīgā
Чтобы бизнес медом не казался - зачем школьников хотят обложить ПНН?

«Идея включить в закон о налоге на доходы населения учебные предприятия школьников (УПШ) пришла, конечно, от фракции «прогрессивных» — так признал депутат Сейма Андрис Шуваевс. Это означает, что фирмы школяров, если их поступления достигнут 3000 евро, должны будут зарегистрироваться в качестве налогоплательщиков и начать платить подоходный налог с населения (ПНН).

Нил Сакс Константинов, психотерапевт детей и подростков, считает, что цель учебного предприятия школьников. чтобы дети и школьники учились и понимали, что это значит - управлять предприятием, производить и продавать. «Я сам управляю предприятием, я знаю, что это значит - платить налоги. Идея, что школьники должны платить налоги - в чем-то она приемлема, потому что соответствует реалиям жизни. Но было бы совершенно неадекватно ставить на школьников полную ставку ПНН, чтобы подчинить их тем же условиям, что и работников реальных предприятий. Это же учебное предприятие!»

Константинов считает, что такой «налог на школьников» не принесет ничего колоссального в госбюджет. «Вклад может быть таким: школьникам станет понятно, как сложно жить и работать в Латвии с полной налоговой ставкой. Она может очень быстро забить желание создавать свои предприятия … Если действительно собирать с детей и учеников налоги, то хотя бы часть из них можно было бы отдать школам, где учатся эти школьников», — считает Константинов».

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#налоги #работа #школьники
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