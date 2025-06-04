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S&P Global Ratings не верит в нападение РФ и сохраняет кредитный рейтинг Латвии на уровне A 0 596

Бизнес
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
S&P Global Ratings не верит в нападение РФ и сохраняет кредитный рейтинг Латвии на уровне A

Международное рейтинговое агентство "S&P Global Ratings" (S&P) сохранило кредитный рейтинг Латвии на уровне A со стабильным прогнозом, свидетельствует опубликованная Госказной информация.

Агентство присвоило стабильный прогноз по кредитному рейтингу Латвии, так как считает, что война России против Украины не распространится на территорию стран НАТО.

S&P отмечает, что основными вызовами для финансового и экономического роста Латвии в среднесрочной перспективе остаются геополитические риски в регионе, однако их влияние будет смягчено за счет восстановления экономики, чему будут способствовать рост внутреннего спроса и увеличение объемов инвестиций.

Агентство выражает уверенность, что несмотря на запланированный рост расходов на оборону в 2025-2028 годах, правительство Латвии продолжит придерживаться строгой фискальной политики, контролируя уровень бюджетного дефицита и государственного долга.

Также S&P отмечает, что латвийская экономика адаптировалась к влиянию войны в Украине, однако сохраняющаяся геополитическая неопределенность по-прежнему создает вызовы для развития в среднесрочной перспективе.

Международная торговая напряженность будет иметь ограниченное влияние на Латвию, однако ее экономика может косвенно пострадать от замедления роста в странах еврозоны, которые являются ее основными торговыми партнерами.

По прогнозам агентства, после небольшого спада в 2024 году рост латвийской экономики в 2025 году составит 1%, а в 2026-2028 годах ускорится и стабилизируется на уровне около 2,3% в год.

В среднесрочной перспективе на фискальные показатели Латвии будет влиять рост расходов на оборону и безопасность до 5% от ВВП. Агентство в среднесрочной перспективе прогнозирует умеренный рост госдолга, поскольку правительство планирует меры по сдерживанию влияния увеличения оборонных расходов на бюджет и стремится удержать уровень госдолга ниже 55% от ВВП.

По прогнозам S&P, в 2025-2028 годах дефицит госбюджета Латвии в среднем составит 3,5% от ВВП.

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