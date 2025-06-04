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S&P Global: в РФ возрастает промпроизводство 0 494

Бизнес
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Российская индустрия во многом занята первичной переработкой.

Российская индустрия во многом занята первичной переработкой.

Несмотря на это, спрос со стороны иностранных клиентов остался слабым.

Производственный сектор РФ вернулся к росту в мае благодаря увеличению числа новых заказов, хотя объем выпуска сократился третий месяц подряд на фоне сообщений о перебоях в поставках, показал опрос деловых кругов, проведенный S&P Global.

Индекс менеджеров по закупкам S&P Global (PMI) для российского производственного сектора вырос в мае до 50,2 с 49,3 в апреле. Отметка выше 50 пунктов свидетельствует о расширении деловой активности, ниже - о спаде.

Объем новых заказов незначительно увеличился, продемонстрировав самые высокие темпы роста с начала года, что было обусловлено повышением спроса со стороны клиентов и появлением новых заказчиков.

Несмотря на это, спрос со стороны иностранных клиентов остался слабым, а объем новых экспортных заказов снизился третий месяц подряд.

Значительные военные расходы способствуют росту промышленного сектора РФ после начала Москвой «спецоперации» в Украине в феврале 2022 года. Тем не менее, рост промышленного производства начал замедляться в прошлом году, свидетельствуют статистические данные.

Российские производители немного увеличили численность персонала, что объясняется необходимостью расширения производственных мощностей. Объем незавершенных работ сократился четвертый месяц подряд, но самыми медленными темпами.

Производители выразили оптимизм в отношении перспектив выпуска продукции на ближайший год.

«Оптимизм среди компаний, как сообщается, был вызван инвестициями в производственные процессы и ассортимент продукции, а также надеждами на укрепление спроса», - говорится в сообщении S&P Global.

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