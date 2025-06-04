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Транзит из Китая идёт мимо Латвии — глава Latvijas dzelzceļš 0 2882

Бизнес
Дата публикации: 04.06.2025
LETA
Транзит из Китая идёт мимо Латвии — глава Latvijas dzelzceļš

В транзите китайских грузов есть огромные возможности, которые Латвия как страна использует не полностью, сказал в интервью агентству ЛЕТА председатель правления ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) Артис Гринбергс.

По его словам, в течение нескольких лет существовала надежда, что Латвия может стать частью китайской системы поставок на европейский рынок. Это была идея о том, как Латвия должна использовать свое географическое положение.

"Был также формат сотрудничества "16+1", когда Китай выстраивал сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы, чтобы каким-то образом сформировать новый формат Шелкового пути. Страны Балтии вышли из этого формата, и сегодня реальность несколько иная", - сказал руководитель LDz.

Он отметил, что LDz заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном, которое могло бы обеспечить определенную непрерывность транзитных грузопотоков, и с Китаем.

Однако, учитывая географию, он отметил, что эти грузы не могут попасть в Латвию иным путем, кроме как через территорию России. Со своей стороны, Россия в настоящее время использует различные средства, чтобы максимально ограничить транзитные грузопотоки в Латвию, добавил Гринбергс.

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