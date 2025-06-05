ЕС устал платить: Латвии придется самой покрывать убытки фермерам

Латвии необходимо искать возможности создания рискового фонда, в который сельхозпроизводители вносили бы средства для покрытия убытков от стихийных бедствий и других рисков, заявил агентству ЛЕТА министр земледелия Арманд Краузе.

Он напомнил, что уже ранее предлагал создать такой фонд и по-прежнему считает это необходимым.

Министр отметил, что Европейская комиссия неофициально начала проявлять нежелание ежегодно компенсировать убытки фермерам стран ЕС и постепенно развивает идею о том, что государства сами должны планировать риски, связанные с климатическими условиями, в том числе создавая рисковые фонды.

"Есть первые сигналы, что Еврокомиссия хочет, чтобы страны сами несли ответственность и планировали такие фонды", - сказал Краузе.

Как сообщалось, в прошлом году после июльской бури и ливней министр призывал фермеров договориться о создании рискового фонда, чтобы повысить свою устойчивость перед стихийными бедствиями, однако в ноябре рассмотрение этого вопроса было отложено, так как у фермеров были серьезные разногласия по поводу источников финансирования фонда.

Председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис тогда заявил, что среди фермеров нет единого мнения о размере взносов, так как для того, чтобы фонд реально функционировал, они должны быть достаточно значительными.

Как сообщалось, этой весной серьезный урон фруктовым садам в Латвии причинили весенние заморозки, а в мае поля оказались затопленными после интенсивных дождей.

Экспертам Министерства земледелия в сотрудничестве с ответственными учреждениями поручено оценить масштабы ущерба, после чего министерство обратится к Еврокомиссии с просьбой предоставить помощь латвийским фермерам.