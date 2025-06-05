Почему в Латвии работает меньше людей, чем в Литве и Эстонии?

В прошлом году он составлял 77,4% и за 15 лет увеличился на 11 процентных пунктов. Однако по сравнению с остальными странами Балтии все эти годы Латвия отставала. В Эстонии в прошлом году работали 81,8% жителей трудового возраста, в Литве - 79,2%, свидетельствуют данные "Eurostat".

"Критическим обстоятельством для Латвии по сравнению с Литвой и Эстонией является более выраженное неравенство регионального развития с доминированием Рижского региона. Поскольку не все регионы переживают рост числа рабочих мест, один из важных вопросов - содействие мобильности, включая жилье и создание других бытовых условий", - говорит экономист банка "SEB" Дайнис Гашпуйтис.

В Министерстве экономики также указывают на разрыв между Рижским регионом и остальными регионами Латвии, особенно Латгале. В 2024 году уровень занятости в Рижском регионе достиг 68% (в диапазоне 15-74 лет), тогда как в Латгале он составил всего 55,2% - с разницей в 12,8 процентных пункта.

Несмотря на небольшие колебания в отдельные годы, разрыв за последние пять лет существенно не уменьшился, что указывает на недостаточное развитие рынка труда за пределами Риги. Кроме того, определенно еще есть возможность увеличить участие женщин на рынке труда, хотя Гашпуйтис отмечает, что по уровню занятости женщин Латвия уже выходит на высшие позиции по ЕС. В прошлом году занятость женщин в Латвии составила 75,8%, что меньше, чем в остальных странах Балтии, но лучше, чем в среднем по ЕС (70,8%).

Причина, по которой Латвия по сравнению с соседними отстает по показателю занятости, - низкая занятость мужчин: этот показатель - среди самых низких по всему ЕС. В прошлом году в Латвии уровень занятости мужчин составил 79,1%: это выше, чем уровень занятости женщин в Латвии, но ниже, чем в среднем по ЕС (80,8%). Надо сказать, что и в Литве уровень занятости мужчин (79,9%) отстает от среднего показателя по ЕС и схож с латвийским. Экономист считает, что однозначного решения причинам, по которым так много мужчин находится вне рынка труда или действует на нем неофициально, найти невозможно. Это связано как с наличием долгов и зависимостей, так и с состоянием здоровья, навыками и знаниями, а также с уровнем владения государственным языком.

Самый простой способ - отменить различные ограничения, но в любом случае решение этого вопроса потребует достаточно большого институционального участия и финансовых инвестиций. В Министерстве экономики отметили, что существенные различия между показателями занятости в Латвии и соседних странах наблюдаются и среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет.