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Риге не дадут больше денег: экономист объяснил почему 0 757

Бизнес
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Риге не дадут больше денег: экономист объяснил почему

В настоящее время невозможны существенные изменения в структуре Фонда финансового выравнивания самоуправлений или в распределении подоходного налога с населения (IIN), о чём перед муниципальными выборами активно дискутируют кандидаты в депутаты, заявил в интервью агентству LETA экономист банка Luminor и автор исследования экспорта регионов Петерис Страутиньш.

Отвечая на вопрос о возможности сокращения взносов богатых самоуправлений в Фонд выравнивания, на чём особенно настаивают политики Риги, Страутиньш подчеркнул, что на данный момент не видно других источников, с помощью которых можно было бы поддерживать нуждающиеся регионы.

"Когда говорят — Риге и её агломерации нужно оставить больше денег, и тогда развитие пойдёт быстрее, — все встают и аплодируют. Но тогда возникает вопрос: кто будет поддерживать те самоуправления, где доходы малы? Как-то не наблюдается, чтобы в государственном бюджете сейчас было много свободных средств", — указал Страутиньш, добавив, что можно говорить о нюансах в распределении средств, но богатым самоуправлениям придётся считаться с тем, что им придётся продолжать делиться с другими.

Также он напомнил, что фонд выравнивания самоуправлений — лишь часть, и даже меньшая часть, всех денежных трансфертов внутри Латвии, идущих из экономического центра в остальную часть страны.

"Мы одна нация, и мы должны быть солидарны — это нормально", — подчеркнул экономист.

На вопрос о перераспределении поступлений от IIN между теми самоуправлениями, где люди живут, и теми, где они работают и регулярно находятся, Страутиньш ответил, что это возможно лишь в символических объёмах, но для значительного перераспределения, например, 50 на 50, существует множество контраргументов. Один из главных — то, что в Латвии есть места, где исторически сосредоточены главные офисы предприятий, и это никоим образом не является заслугой местных самоуправлений последних десятилетий.

Кроме того, месторасположение предприятий зачастую определяется совсем другими факторами, не связанными с административными границами самоуправлений, ведь застройка крупных городов часто продолжается за их пределами — в соседних округах.

"Масштабное, скажем, 50/50 перераспределение доходов от IIN вызвало бы хаос в финансовом планировании самоуправлений. Например, компании Рижского региона с большими фондами заработной платы начали бы перемещать свои главные офисы из одной 'фактической' части города в другую по причинам, не имеющим ничего общего с экономической политикой самоуправления", — отметил Страутиньш.

Он также признал, что проблема перераспределения IIN сильно преувеличена, поскольку фактически касается только Риги и Рижского региона (Пририжье), но не является актуальной для других самоуправлений Латвии. Кроме того, это не имеет большого экономического значения, поскольку перераспределение касалось бы экономики Большой Риги, "которая представляет собой единое целое, ведь нет отдельной экономики Риги и отдельной экономики Кекавского края".

"Перераспределение IIN, если оно будет более чем символическим, приведёт к значительному оттоку средств из бюджетов самоуправлений Пририжья. С одной стороны, эти самоуправления довольно состоятельны, а их жители пользуются рижской инфраструктурой. В этом смысле всё логично. Но их финансовое положение отнюдь не простое, ведь именно этим самоуправлениям в Латвии приходится справляться с вызовами, связанными с ростом численности населения. Им нужно строить новые школы, дороги, прокладывать водопроводы и устанавливать системы освещения", — указал Страутиньш.

Вместо этого он призвал рассмотреть идею, что в структуре доходов самоуправлений значительно большую роль должен играть налог на недвижимость. Тогда, без дополнительной административной нагрузки, больше доходов автоматически получали бы те самоуправления, на территории которых фактически расположены предприятия, поскольку там находятся их объекты недвижимости. Таким образом, самоуправления были бы заинтересованы в содействии предпринимательству в своих регионах.

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#рига #налоги #пририжье
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