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Венесуэльский бизнес заплатит в казну лишние 13 000 000 000 долларов 0 475

Бизнес
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
В столице Каракасе живет немало богатых предпринимателей.

В столице Каракасе живет немало богатых предпринимателей.

Боливарианский социализм по версии Николаса Мадуро отчаянно нуждается в деньгах.

Столкнувшись с падением доходов от добычи нефти и ужесточением санкций США, правительство Николаса Мадуро решило переложить финансовое бремя на частный сектор, увеличив налоги и тарифы на коммунальные услуги.

Этот шаг призван компенсировать потерю иностранной валюты, но угрожает задушить компании, которые все еще работают в и без того неблагоприятных условиях. По оценкам одной из аналитических фирм, в этом году сбор может составить 13 миллиардов долларов, и что компании уже направляют половину своей прибыли на уплату налогов.

Как сообщило агентство Reuters, предприниматели и аналитики сходятся во мнении, что новая налоговая схема еще больше затрудняет ведение бизнеса. С января Николас Мадуро призвал удвоить налоговые сборы, которые в прошлом году составили 5,2 миллиарда долларов, а в апреле подписал указ о чрезвычайном экономическом положении, позволяющий отменить налоговые льготы.

Согласно данным, цитируемым Reuters, в первом квартале года налоговые поступления выросли примерно на 20%. Кроме того, по данным Венесуэльской финансовой обсерватории, коммунальные услуги, которые исторически субсидировались, удвоили свои тарифы за последний год.

Согласно недавнему опросу Conindustria, 77% промышленников считают налоговое бремя сегодня основным препятствием для работы. В то же время 60% ожидают, что их производство останется на прежнем уровне или даже сократится в ближайшие месяцы.

“Любые дополнительные налоги, которые будут уплачены, будут поступать с оборотного капитала”, - предупредил Луиджи Пизелла, президент Conindustria.

Он также предложил расширить налоговую базу, чтобы не продолжать душить действующие компании.

Ситуация уже отражается на ожиданиях работников. По данным Conindustria, крупные компании не планируют увеличивать штат сотрудников, а средние прогнозируют даже сокращения.

Параллельно торговцы внутри страны сообщают о закрытии заведений с низким оборотом.

“Когда покупатель платит за товар, он платит значительную часть налогов, которые продавец передает государству”, - прокомментировал один предприниматель. Кроме того, он предупредил о влиянии муниципальных налогов, которые усугубляют потребительские цены.

Местные фабрики, в отличие от многих иностранных компаний, импортирующих готовую продукцию, сталкиваются с многочисленными налогами за свою деятельность в различных муниципалитетах.

“Для компаний с местным производством последствия еще более критичны”, - пояснил Reuters руководитель международной фирмы.

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