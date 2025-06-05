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Занято! Количество свободных рабочих мест в Латвии резко сократилось 0 1115

Бизнес
Дата публикации: 05.06.2025
LETA
Занято! Количество свободных рабочих мест в Латвии резко сократилось

В первом квартале этого года в Латвии было 21 500 свободных рабочих мест, что на 3000 или 12,2% меньше, чем в тот же период 2024 года, сообщает Центральное статистическое управление.

В частном секторе было 11 900 вакансий, что на 1 500 или 11,4% меньше, чем в первом квартале 2024 года, а в государственном секторе - 9 600 вакансий, что на 1 500 или 13,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Из всех имеющихся в Латвии рабочих мест, то есть занятых и вакантных вместе, 2,4% были вакантными, из них 3,2% в государственном секторе и 2% в частном секторе.

В первом квартале 2025 года в Латвии было 871 200 занятых рабочих мест. По сравнению с первым кварталом 2024 года среднее количество занятых рабочих мест в стране уменьшилось на 6 000 или 0,7 %, в том числе в частном секторе - на 6 600 или 1,1 %, а в государственном секторе - на 600 или 0,2 %.

Среди отраслей наибольший уровень вакансий был в государственном управлении - 6,9%, добывающей промышленности и разработке карьеров - 6,8%, административной и вспомогательной деятельности - 3,3% и информационно-коммуникационных услугах - 2,7%.

Среди регионов самая высокая доля вакансий в первом квартале этого года была в Риге - 3,1% или 15 200, а меньше всего свободных рабочих мест было в Латгалии - 1% или 700. В Земгале вакантными были 1,4% или 900 рабочих мест, в Курземе - 1,4% или 1 200 рабочих мест, а в Видземе - 1,4% или 1 100 рабочих мест.

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#вакансии #рынок труда
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