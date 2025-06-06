Для промышленности весна принесла положительные перемены

В апреле 2025 года по сравнению с тем же месяцем 2024 года оборот обрабатывающей промышленности по календарно скорректированным данным в фактических ценах увеличился на 7%. Оборот на внутреннем рынке вырос на 6,2%, экспорт - на 7,4% (в еврозоне зафиксирован рост на 20,7%, за ее пределами - спад на 3,1%). Однако по сравнению с мартом 2025 года в апреле оборот уменьшился на 1,1%: на внутреннем рынке - на 1%, в экспорте - на 1,1% (в еврозоне был рост на 3,2%, за ее пределами - спад на 5,1%).

Как отмечают в Министерстве финансов, составляемый Европейской комиссией индекс доверия в обрабатывающей промышленности в этом году улучшился и в мае достиг самого высокого уровня с середины 2022 года.

"Производители в ходе опросов указывают на рост объема заказов как на экспортных, так и на внутренних рынках, а также на снижение объемов продукции на складах, что свидетельствует о растущем спросе", - отмечает Минфин.

С улучшением ситуации в обрабатывающей промышленности еврозоны, где достигнуты самые большие объемы производства с середины 2023 года, наблюдается рост спроса и в латвийской промышленности.

"В апреле этого года объемы производства в Латвии выросли в большинстве основных отраслей: в деревообработке на 8,3%, в производстве продуктов питания - на 13,8%, строительных материалов - на 15,8%, изделий из резины и пластмассы - на 15,2%, автомобилей, прицепов и полуприцепов - на 8,3%. Также на 15,7% увеличились объемы ремонта и установки оборудования. Наибольшее снижение зафиксировано в производстве химических веществ и продуктов (на 9%), компьютеров и электроники (на 6%), а также в производстве прочих неквалифицированных устройств (на 11,8%)", - сообщает Минфин.