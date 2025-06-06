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Население не помогло экономике: стагнация в Латвии официально продолжается 1 1240

Бизнес
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Население не помогло экономике: стагнация в Латвии официально продолжается

Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в первом квартале этого года, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, уменьшился в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 0,3%. Правда, некоторые экономисты уже сомневаются в достоверности этих данных.

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

— Неожиданно слабые результаты продемонстрировали домохозяйства — потребление снизилось на 1,1%. Это продолжило затяжной период стагнации в экономике в течение первых трех месяцев года. Несмотря на сложную обстановку, ожидается умеренное восстановление роста в последующих кварталах. Снижение процентных ставок и дальнейший рост реальных зарплат будет способствовать восстановлению потребления. Хотя осторожность со стороны потребителей сохранится и будет сдерживать потенциал роста, она должна ослабнуть.

Приток средств из европейских фондов и стремительный рост расходов на оборону будут усиливать инвестиционную активность. Падение процентных ставок уже стимулировало рост кредитования, который, как ожидается, продолжится. Таким образом, именно инвестиции в этом году станут основным двигателем роста. Рост активности в строительстве должен способствовать развитию сопутствующих отраслей.

Крупнейшие риски связаны с экономической политикой США и возможными побочными эффектами, которые могут осложнить рост экспорта. Тем не менее восстановление экспорта может немного укрепиться и дать дополнительный импульс экономике.

Хотя существует множество внешних рисков, возможностей для улучшения экономического роста в Латвии достаточно. Ключевым фактором будет уверенность в экономике, в формировании которой значительную роль сыграет политика правительства.

Петерис Страутиньш, экономист:

— Оценка ВВП оказалась ниже ожиданий, особенно учитывая данные по отраслям. Сами отраслевые данные вызывают вопросы: действительно ли мы понимаем, что происходит в латвийской экономике? Эти вопросы больше нельзя откладывать.

Яркий пример — данные по интернет–торговле и почтовым заказам. Общеизвестно, что изменения в привычках и образе жизни, лучшая доступность интернета, более широкий выбор товаров через эти каналы, рост доверия к дистанционным сделкам и развитие платежных решений способствуют росту данного сектора. Что же мы видим в данных? Чтобы уменьшить влияние краткосрочных колебаний, рассмотрим изменения за более длительный период.

По данным ЦСУ, объем интернет–торговли и почтовых продаж в реальном выражении в первом квартале этого года был лишь на 6% выше, чем в первом квартале 2019 года, тогда как реальные зарплаты за этот же период выросли на 20%. В номинальном выражении (то есть в деньгах) рост э–коммерции составил 24%, тогда как зарплаты увеличились на 70%. Эти данные могут быть правдой только в том случае, если жители Латвии стали тратить на онлайн–покупки гораздо меньшую долю своей зарплаты, чем до пандемии, которая, напротив, ускорила изменение привычек.

Это полностью противоречит общей картине и аналогичным показателям в других странах. Согласно данным Eurostat, в семи новых странах ЕС, где доступны такие данные, средний рост объемов э–коммерции в реальном выражении с 2019 по 2023 год составил 80%, включая 170% роста в крупнейшей экономике региона — Польше. В Латвии — всего 3%. В Литве за еще более короткий период (с 2019 по 2022 годы) объем удвоился. Мы не настолько особенная нация, чтобы данные так сильно отличались.

Это уже не просто техническая деталь. Чтобы проводить разумную экономическую политику, нужно понимать, что происходит, как водителю нужна видимость дороги. Если невозможно определить, какая политика дает результат, а какая нет, становится трудно принимать дальнейшие решения как политикам и чиновникам, так и обществу в целом.

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#экономика
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Григорий Антонов
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(1)
  • Д
    Дед
    6-го июня

    Не нужно сравнивать, латышская экономика особенная и работает по правилам латышского языка. Сказали, что ВВП растет, значит растет!

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