Baltijas balss logotype

Почему Франция и Бельгия заблокировали санкции против российского СПГ 1 857

Бизнес
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Углеводороды теперь плывут в ЕС из РФ морем.

Углеводороды теперь плывут в ЕС из РФ морем.

Близкие к Кремлю поставщики зарабатывают в Старом Свете около 6 000 000 000 евро в год.

Два крупнейших в Евросоюзе покупателя российского сжиженного природного газа (СПГ) пока отказываются согласиться на предложение Еврокомиссии полностью прекратить импорт ископаемого топлива из России. Франция и Бельгия утверждают, что им необходимо дополнительно проанализировать экономические и юридические последствия разрыва с Россией, сообщает Politico.

«Что мы поддерживаем, так это европейскую стратегию диверсификации... которая уже готова к обсуждению», – сказал изданию министр энергетики Франции Марк Ферраччи, имея в виду в том числе план Франции по замене российских поставок катарскими. По его словам, Парижу, который «поддерживает отказ от российского риска», нужно увидеть юридические обоснования такого шага, поскольку, например, TotalEnergies имеет контракт на поставки СПГ «Новатэка» до 2032 г.

Еврокомиссии (ЕК), которая подготовила рамочные предложения по прекращению закупок российского топлива до конца 2027 г., важно получить поддержку крупнейших покупателей СПГ, поскольку ей еще предстоит бороться с Венгрией и Словакией, которые не хотят отказываться от импорта трубопроводного газа. Испания и Нидерланды, которые занимают 3-е и 4-е места по закупкам российского СПГ, поддерживают план ЕК. Нужно «как можно скорее запретить импорт российского газа... сформулировав общую позицию ЕС», заявил представитель министерства экологических преобразований Испании, которая обязана приобретать газ у «Новатэка» до 2042 г. по контракту, заключенному компанией Naturgy.

Что касается Бельгии, которая должна импортировать СПГ из России до 2035 г., то она просит ЕК «представить углубленную оценку экономических последствий» отказа от него, сказал Politico министр энергетики Матье Бихе. Согласно проекту декларации, с которым ознакомилось издание, страны ЕС рассматривают возможность проведения экономического и юридического анализа в рамках всего блока. По словам представителя ЕК, комиссия готовит «документ, в котором будет проанализировано влияние» этих мер.

Хотя поставки в ЕС по трубам «Газпрома» сокращаются, импорт сжиженного российского газа растет. В 2024 г. страны ЕС закупили 16,77 миллионов тонн СПГ более чем на 6 миллиардов евро, по данным Kpler. Для России поставки в ЕС составили более половины совокупного экспорта СПГ.

В совокупности на трубопроводный и сжиженный газ из России пришлось почти 20% импорта ЕС.

ЕК рассматривает несколько вариантов отказа от российского СПГ; решение о санкциях на уровне блока необходимо, чтобы компании смогли прекратить закупки, объявив форс-мажор, и не нести юридических последствий, включая штрафы. Один из вариантов, который сейчас обсуждается, – ввести нулевую квоту на импорт, сообщал в мае Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом дискуссий. Такое решение может быть принято квалифицированным большинством стран и не потребует единогласной поддержки, как в случае с санкциями.

Читайте нас также:
2
0
0
5
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    6-го июня

    Прочему? потому что всё-таки остались разумные политические деятели которые думают о своём государстве
    а не занимаются показухой.

    8
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Массовое банкротство малого бизнеса поразило Аргентиину
Еще чья-то семья осталась без средств к существованию. Иконка видео
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic 201
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года 457
Снова рухнул грузооборот латвийских портов
Снова рухнул грузооборот латвийских портов 2 3277
airBaltic уходит из Таллина и Вильнюса? У госкомпании вдруг сменилась стратегия
airBaltic уходит из Таллина и Вильнюса? У госкомпании вдруг сменилась стратегия 1 2446

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 175
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 237
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
3
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 3 267
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 606
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 325
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 197
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 175
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 237
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
3
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 3 267

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео