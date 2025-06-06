Близкие к Кремлю поставщики зарабатывают в Старом Свете около 6 000 000 000 евро в год.

Два крупнейших в Евросоюзе покупателя российского сжиженного природного газа (СПГ) пока отказываются согласиться на предложение Еврокомиссии полностью прекратить импорт ископаемого топлива из России. Франция и Бельгия утверждают, что им необходимо дополнительно проанализировать экономические и юридические последствия разрыва с Россией, сообщает Politico.

«Что мы поддерживаем, так это европейскую стратегию диверсификации... которая уже готова к обсуждению», – сказал изданию министр энергетики Франции Марк Ферраччи, имея в виду в том числе план Франции по замене российских поставок катарскими. По его словам, Парижу, который «поддерживает отказ от российского риска», нужно увидеть юридические обоснования такого шага, поскольку, например, TotalEnergies имеет контракт на поставки СПГ «Новатэка» до 2032 г.

Еврокомиссии (ЕК), которая подготовила рамочные предложения по прекращению закупок российского топлива до конца 2027 г., важно получить поддержку крупнейших покупателей СПГ, поскольку ей еще предстоит бороться с Венгрией и Словакией, которые не хотят отказываться от импорта трубопроводного газа. Испания и Нидерланды, которые занимают 3-е и 4-е места по закупкам российского СПГ, поддерживают план ЕК. Нужно «как можно скорее запретить импорт российского газа... сформулировав общую позицию ЕС», заявил представитель министерства экологических преобразований Испании, которая обязана приобретать газ у «Новатэка» до 2042 г. по контракту, заключенному компанией Naturgy.

Что касается Бельгии, которая должна импортировать СПГ из России до 2035 г., то она просит ЕК «представить углубленную оценку экономических последствий» отказа от него, сказал Politico министр энергетики Матье Бихе. Согласно проекту декларации, с которым ознакомилось издание, страны ЕС рассматривают возможность проведения экономического и юридического анализа в рамках всего блока. По словам представителя ЕК, комиссия готовит «документ, в котором будет проанализировано влияние» этих мер.

Хотя поставки в ЕС по трубам «Газпрома» сокращаются, импорт сжиженного российского газа растет. В 2024 г. страны ЕС закупили 16,77 миллионов тонн СПГ более чем на 6 миллиардов евро, по данным Kpler. Для России поставки в ЕС составили более половины совокупного экспорта СПГ.

В совокупности на трубопроводный и сжиженный газ из России пришлось почти 20% импорта ЕС.

ЕК рассматривает несколько вариантов отказа от российского СПГ; решение о санкциях на уровне блока необходимо, чтобы компании смогли прекратить закупки, объявив форс-мажор, и не нести юридических последствий, включая штрафы. Один из вариантов, который сейчас обсуждается, – ввести нулевую квоту на импорт, сообщал в мае Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом дискуссий. Такое решение может быть принято квалифицированным большинством стран и не потребует единогласной поддержки, как в случае с санкциями.