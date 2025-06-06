Транзит достиг исторически нижайшего уровня – Банк Латвии

В Латвии несколько лет подряд быстро падает объем грузов в портах и на железной дороге.

Представители отрасли признают, что в полной мере возместить объем грузов из РФ и Беларуси невозможно, сообщает Латвийское радио.

«В целом на железной дороге и в портах у нас крайне печальная ситуация. Фактически объем грузов сейчас достиг исторически нижайшего уровня: так мало грузов на железной дороге и в портах у нас еще не было», — признает экономист Банка Латвии Янис Маурис. По его мнению, нижняя точка в транзитной отрасли достигнута.

Министерство сообщения отмечает, что объем грузов из РФ начал снижаться с 2014 года. Происходило это из-за политики Кремля, который стал переориентировать свои стратегические грузы на российские же порты. Также в Европе снизился спрос на нефть и нефтепродукты, которые во много замещали газом.

На вопрос, есть возможность в будущем вырваться из нынешней ямы, Маурис ответил:

«Если говорим отдельно о железной дороге, то надо сказать возможности привлечь новые грузы очень ограничены. Поэтому ожидаем, что, скорее всего, здесь в плане объемов грузов сохранится нисходящая тенденция. Но, конечно, если санкции или другие ограничения не будут расширены, этот спад, наверное, станет более умеренным».

Что касается перевезенных по железной дороге грузов, то расцвет был в 2012-2013 годах, вспоминает член правления ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) Риналд Плявниекс. «Тогда Latvijas dzelzceļš обслуживал десятки миллионов тонн — 40-50, в отдельные годы даже больше», — говорит он.

«В 2023 году было 15,5 млн тонн, в 2024-м — 11,5, а в этом году прогнозируем около 9 — 10 миллионов тонн», — сообщил Плявниекс.

Он подсчитал: «Российские и белорусские грузы составляли приблизительно 95% иностранных грузов LDz».

А что же сейчас? «Подсанкционные товары по LDz не перемещаются. Доля грузов из РФ и Беларуси в прошлом году сохранялась в районе 50%. В этом году видим, что эта доля снизилась, где-то до трети от всего перевозимого», — рассказал Плявниекс.

Рассчитывать на возвращение грузов не приходится, поэтому опрошенные Латвийским радио представители Рижского и Вентспилсского портов осторожно мечтают о перепрофилировании гаваней в некие промышленные зоны.