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Транзит достиг исторически нижайшего уровня – Банк Латвии 9 4006

Бизнес
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Транзит достиг исторически нижайшего уровня – Банк Латвии

В Латвии несколько лет подряд быстро падает объем грузов в портах и на железной дороге.

Представители отрасли признают, что в полной мере возместить объем грузов из РФ и Беларуси невозможно, сообщает Латвийское радио.

«В целом на железной дороге и в портах у нас крайне печальная ситуация. Фактически объем грузов сейчас достиг исторически нижайшего уровня: так мало грузов на железной дороге и в портах у нас еще не было», — признает экономист Банка Латвии Янис Маурис. По его мнению, нижняя точка в транзитной отрасли достигнута.

Министерство сообщения отмечает, что объем грузов из РФ начал снижаться с 2014 года. Происходило это из-за политики Кремля, который стал переориентировать свои стратегические грузы на российские же порты. Также в Европе снизился спрос на нефть и нефтепродукты, которые во много замещали газом.

На вопрос, есть возможность в будущем вырваться из нынешней ямы, Маурис ответил:

«Если говорим отдельно о железной дороге, то надо сказать возможности привлечь новые грузы очень ограничены. Поэтому ожидаем, что, скорее всего, здесь в плане объемов грузов сохранится нисходящая тенденция. Но, конечно, если санкции или другие ограничения не будут расширены, этот спад, наверное, станет более умеренным».

Что касается перевезенных по железной дороге грузов, то расцвет был в 2012-2013 годах, вспоминает член правления ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) Риналд Плявниекс. «Тогда Latvijas dzelzceļš обслуживал десятки миллионов тонн — 40-50, в отдельные годы даже больше», — говорит он.

«В 2023 году было 15,5 млн тонн, в 2024-м — 11,5, а в этом году прогнозируем около 9 — 10 миллионов тонн», — сообщил Плявниекс.

Он подсчитал: «Российские и белорусские грузы составляли приблизительно 95% иностранных грузов LDz».

А что же сейчас? «Подсанкционные товары по LDz не перемещаются. Доля грузов из РФ и Беларуси в прошлом году сохранялась в районе 50%. В этом году видим, что эта доля снизилась, где-то до трети от всего перевозимого», — рассказал Плявниекс.

Рассчитывать на возвращение грузов не приходится, поэтому опрошенные Латвийским радио представители Рижского и Вентспилсского портов осторожно мечтают о перепрофилировании гаваней в некие промышленные зоны.

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(9)
  • ВЛ
    Валек Левский
    9-го июня

    Если Латвия меньше тяфкала и придумовала санкции и не бегала обосравшись со своей украиной то не с 2014 и не с 2022 не упал грузо паток . Я на месте РФ с 2014 весь транзит перекрыла ( не благодарная Латвия, им заработать дают а они фыркают )

    3
    0
  • ЯЯ
    Янис Янсон
    7-го июня

    За последние 3 года Латвия потеряла много жителей, транзит, малый бизнес закрывается, фермеров стало намного меньше, зато 70 тысяч Индусов с таджиками, много закрытых школ, платная медецына для детей, и Никита с безработицей, и конечно долг 22 миллиарда на 1 миллион жителей, мы войдём в историю скоро

    15
    2
  • МХ
    Михаил Холопов
    7-го июня

    Министерство сообщения отмечает, что объем грузов из РФ начал снижаться с 2014 года. Происходило это из-за политики Кремля... Улыбнуло...

    82
    2
  • EM
    Evgen Mel
    7-го июня

    Это еще не дно...дно будет когда начнем резать друг друга за еду.

    44
    2
  • З
    Злой
    6-го июня

    Чем хуже тем лучше

    41
    4
  • lg
    lo gos
    6-го июня

    35 лет шли к успеху, и вот наконец-то.

    100
    2
  • F
    FOXBAT
    6-го июня

    Ну, гулять так гулять - скоро рельсы LDz пойдут на лом.... А шпалами, какое-то время, можно будет котельни топить...

    68
    2
  • З
    Злой
    6-го июня

    Спасибо, приятная новость

    44
    4
  • NB
    Nose Bose
    6-го июня

    беда, когда политиканы говорят, что делать бизнесу. Но мы как всегда назло кому-то отморозим себе всё

    96
    3
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