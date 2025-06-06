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В ЕС меняются правила компенсаций за задержки рейсов 0 799

Бизнес
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
В ЕС меняются правила компенсаций за задержки рейсов
ФОТО: LETA

Страны Европейского союза договорились продлить срок, по истечении которого пассажиры могут требовать компенсацию за задержанные рейсы. Соглашение также сократит размер компенсации за дальние рейсы.

После 12 лет переговоров страны ЕС договорились продлить срок, по истечении которого пассажиры могут требовать компенсацию за задержанные рейсы, сообщает Financial Times.

В настоящее время пассажиры могут требовать компенсацию независимо от расстояния, если их рейс задерживается более чем на три часа.

Однако в четверг, 5 июня, страны ЕС достигли соглашения на саммите в Люксембурге, что, если их рейс задерживается на четыре часа или более, пассажиры могут требовать компенсацию только за ближнемагистральные рейсы (до 3500 километров), а для дальних рейсов порог будет составлять шесть часов, объявили министры транспорта ЕС.

Министры также согласились на незначительное увеличение компенсации за задержанные ближнемагистральные рейсы с 250 до 300 евро, но при этом за дальнемагистральные рейсы компенсация будет сокращена с 600 до 500 евро.

Группа по защите прав потребителей BEUC заявила, что это изменение освободит авиакомпании от ответственности за задержки. "Новые времена лишают большинство пассажиров права на компенсацию, поскольку большинство задержек составляют от двух до четырех часов", – сказал генеральный директор BEUC Агустин Рейна.

Другие согласованные изменения включали автоматизацию форм компенсации, ограничение оснований для отказа в компенсации, повышение ответственности авиакомпаний за изменение маршрута и предоставление жилья в случае длительных задержек и укрепление прав пассажиров с ограниченными возможностями.

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