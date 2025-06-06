Год назад был всплеск выплат в нефтегазовом секторе: тогда оклады в годовом выражении подскочили на 91%.

Гонка зарплат в России, возможно, подходит к финишу. В марте зарплаты выросли на 10,5-10,6% по сравнению с мартом 2024 г., оценили аналитики по данным Росстата. Это практически соответствует инфляции, которая в марте составила 10,34% в годовом выражении.В реальном выражении это означает рост зарплат всего на 0,2-0,3% – после 8,2% и 9,1% в 2023 и 2024 гг.

Наметилась коррекция реальной заработной платы и доходов населения, тревожатся эксперты близкого к властям аналитического центра ЦМАКП. В марте уровень реальной заработной платы закрепился на резко понизившихся в январе-феврале значениях – и теперь уже приходится говорить о риске даже не ее стагнации, а сжатия, пишут они.

По оценке ЦМАКП, в IV квартале реальные зарплаты, если устранить сезонность, росли в среднем на 1,5% за месяц, но в январе сократились на 2,5%, в феврале – на 1,5%, в марте прибавили всего 0,2%. «Похоже, что возможности ускоренного повышения оплаты труда у значительной массы компаний уже исчерпываются», – заключают они.

Другие эксперты этих опасений пока не разделяют. Медианный прогноз 34 опрошенных Центробанком в конце мая аналитиков предполагает в этом году рост номинальных зарплат на 12,7%, а реальных – на 3,2% (их прогноз среднегодовой инфляции – 9,2%).

Дело в том, что в этом году данные сильно исказились из-за повышения НДФЛ. В связи с этим многие компании перенесли выплату бонусов за прошлый год на декабрь. В декабре 2024 г. зарплаты и доходы население выросли больше обычного, а в начале этого года, наоборот, затормозили. Картина заработных плат в первом квартале сильно зашумлена эффектом усиленной выплаты премий в конце 2024 г., напоминают аналитики «Твердых цифр». Они с поправкой на сезонность оценивают рост реальных зарплат в марте в 0,7% к февралю, что по-прежнему вблизи «разогретого» тренда.

О том же пишут в обзоре аналитики Альфа-банка: «Динамика зарплат зашумлена переносом части бонусных выплат на конец 2024 г. вместо весны 2025 г., к тому же в марте 2024 г. наблюдался существенный рост оплаты труда (на 21,6% год-к-году), поэтому текущая динамика номинальных зарплат не свидетельствует об охлаждении рынка труда и согласуется с нашим видением, что по итогам года номинальные зарплаты могут вырасти на 12%».

Год назад в марте был всплеск выплат в нефтегазовом секторе: тогда зарплаты в нем в годовом выражении подскочили на 91%, напоминают аналитики «Твердых цифр». Поэтому окончательное суждение о динамике зарплат можно будет вынести в апреле, но данные за март об охлаждении цен на рынке труда говорить не позволяют, заключают они.

Оперативные данные о зарплатах поступают противоречивые. Центробанк в обзоре региональной экономики за апрель-май приводит информацию от региональных главков. Южное ГУ ЦБ рапортует о продолжающемся замедлении роста зарплат, Уральское со ссылкой на данные рекрутинговой компании сообщает, что «после некоторой паузы на рынке возобновился рост ожидаемых и предлагаемых зарплат», а некоторые предприятия, которые еще не проиндексировали зарплаты в I квартале, сообщили о намерениях сделать это в ближайшее время, в Сибири зарплаты, несмотря на сохраняющийся дефицит персонала, растут «умеренными темпами».

Для решения проблемы дефицита кадров и удержания сотрудников предприятия увеличивают расходы на оплату труда, показал майский мониторинг 12,1 тысяч предприятий, проведенный Центробанком. В среднем во II квартале они планируют повысить зарплаты на 1,6%, пишет регулятор, но большинство опрошенных делать это не планируют, в том числе из‑за того, что уже увеличили ее в январе.