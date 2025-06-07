Более половины сделок было заключено на сумму более 100 миллионов долларов США.

Министерство обороны Израиля сообщило сегодня, что в 2024 году был побит абсолютный рекорд по экспорту продукции военного назначения из Израиля: 14,8 миллиардов долларов США (примерно 52 миллиардов шекелей), что примерно на 13% больше, чем в предыдущем году.

Более половины сделок было заключено на сумму более 100 миллионов долларов США. Более 50% сделок заключены с европейскими странами. Наиболее значительный рост отмечен в экспорте систем ПВО, спутниковых и космических технологий.

За последние 5 лет экспорт израильской продукции военного назначения увеличился более чем на 100%. Порядка 80 % производимой Израилем продукции военного назначения идет на экспорт. Израильские военные инженеры достигли практического совершенства в проектировании и изготовлении беспилотных летательных аппаратов, специализированной электроники, ракетной техники, боеприпасов и некоторых видов стрелкового оружия.

Компания Aeronautics Defense Systems разрабатывает и производит средства и системы вооружения, в частности — военные и коммерческие беспилотные летательные аппараты, системы обеспечения безопасности, дислоцируется в Явне, работают 750 сотрудников. Компания Elbit Systems специализируется в разработке и модернизации различных видов вооружения: систем беспилотных летательных аппаратов, авионики, радиолокации, наведения в артиллерии и ракетной техники. Самый крупный частный оборонный концерн в Израиле, в котором трудится более 12 тысяч человек. Israel Military Industries — военная государственная корпорация, производящая системы вооружения, боеприпасы, а также ракеты и бронетехнику. Основной поставщик вооружений для Армии обороны Израиля. Число занятых 3200 человек, оборот 650 000 000 долларов, расположение Рамат-ха-Шарон.