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Израильская война в Газе стала лучшей рекламной акцией для ВПК 1 1082

Бизнес
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Легендарный пистолет-пулемет "Узи" - с него все начиналось.

Легендарный пистолет-пулемет "Узи" - с него все начиналось.

Более половины сделок было заключено на сумму более 100 миллионов долларов США.

Министерство обороны Израиля сообщило сегодня, что в 2024 году был побит абсолютный рекорд по экспорту продукции военного назначения из Израиля: 14,8 миллиардов долларов США (примерно 52 миллиардов шекелей), что примерно на 13% больше, чем в предыдущем году.

Более половины сделок было заключено на сумму более 100 миллионов долларов США. Более 50% сделок заключены с европейскими странами. Наиболее значительный рост отмечен в экспорте систем ПВО, спутниковых и космических технологий.

За последние 5 лет экспорт израильской продукции военного назначения увеличился более чем на 100%. Порядка 80 % производимой Израилем продукции военного назначения идет на экспорт. Израильские военные инженеры достигли практического совершенства в проектировании и изготовлении беспилотных летательных аппаратов, специализированной электроники, ракетной техники, боеприпасов и некоторых видов стрелкового оружия.

Компания Aeronautics Defense Systems разрабатывает и производит средства и системы вооружения, в частности — военные и коммерческие беспилотные летательные аппараты, системы обеспечения безопасности, дислоцируется в Явне, работают 750 сотрудников. Компания Elbit Systems специализируется в разработке и модернизации различных видов вооружения: систем беспилотных летательных аппаратов, авионики, радиолокации, наведения в артиллерии и ракетной техники. Самый крупный частный оборонный концерн в Израиле, в котором трудится более 12 тысяч человек. Israel Military Industries — военная государственная корпорация, производящая системы вооружения, боеприпасы, а также ракеты и бронетехнику. Основной поставщик вооружений для Армии обороны Израиля. Число занятых 3200 человек, оборот 650 000 000 долларов, расположение Рамат-ха-Шарон.

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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го июня

    А с кем это Израиль ведёт войну на чужой территории?! Скорее это геноцид и физическое истребление арабского населения.

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