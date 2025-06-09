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«Что бы я делала без этих скидок?» Клиентка рассказала об «огромной» выгоде от airBaltic 1 1285

Бизнес
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
«Что бы я делала без этих скидок?» Клиентка рассказала об «огромной» выгоде от airBaltic

Пользовательница платформы «Threads» с иронией отнеслась к политике скидок авиакомпании airBaltic. Судя по активности в комментариях под её постом, тема заинтересовала многих, пишет LA.LV.

Она написала: «Хочу поблагодарить airBaltic за потрясающие скидки в этом году! Например, “вишнёвая распродажа”, которую продлевали и продлевали, а теперь она переименована в “Самую жаркую летнюю распродажу”. Цены? Абсолютно такие же, как всегда — КОСМОС. А теперь ещё Shake&Win, где ты трясёшь телефон, пока не выпадет подарок. Выиграла 5 баллов = примерно 0,03 евро на будущие полёты. Что бы я без этих скидок делала?»

Вот мнения других комментаторов:

– «Я смотрела билеты в Рим до “вишнёвых” акций — цена была X. Подумала, подожду скидок. Дождалась, и билеты стали на 100–200 евро дороже. И ещё не понимаю логику — почему скидка применяется только в одну сторону, а если покупаешь туда-обратно, обратный билет становится в 2–3 раза дороже. Тогда в чём смысл? Похоже на грязный маркетинговый трюк, если не планируешь лететь в один конец».

– «Ах, я вчера подруге рассказывала то же самое. Ввела Амстердам – Рига (случайно в одну сторону), а потом туда-обратно — та же дата, тот же рейс, но билет стал дороже на 50 евро. Как это вообще работает? И вообще, из Риги в Амстердам дешевле, чем обратно».

– «Интересно, кто-нибудь вообще выигрывал реальный полёт в том Shake&Win? P.S. Эти акции, по сути, единственное, что хоть как-то кредитует авиакомпанию до очередной финансовой “вливки” из госбюджета. Как бы мне ни не нравился концепт airBaltic и всё остальное, но так долго существовать не получится».

– «М-да, позавчера купили билеты на “вишнёвую” акцию во Франкфурт. В итоге — никакие это не вишни».

– «Хотели использовать купон на 10 евро. Ввели код — и цена билета автоматически выросла на 10 евро».

– «Мне кажется, что цены airBaltic нормальные. В апреле были в Праге, сейчас — в Неаполе, билеты туда-обратно на двоих — чуть больше 400 евро. Были и подешевле, но они не подходили по датам. Но со стороны кажется, что компания едва держится на плаву».

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(1)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    9-го июня

    Убыточный AirПРОСРАЛТИК продолжает лохотрон!

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