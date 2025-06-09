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Не стой под стрелой: в Латвии почти втрое сократят разрешенную площадь личной застройки 0 5977

Бизнес
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Не стой под стрелой: в Латвии почти втрое сократят разрешенную площадь личной застройки

Денег в стране нет. А самый эффективный поиск, как известно — это под фонарем. Где у нас в Латвии наиболее заметная, прямо–таки визуально, отрасль экономики?

Буквально на каждом шагу — стройка: офисная и жилая, индустриальная и инженерная недвижимость. И только остается, что грузить ее санкциями.

Принят план до 2027 года

Перспективы борьбы с "тенью" в строительстве озвучил руководитель профильного департамента Минэкономики Густс Спрогис на встрече с депутатами Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам). По представленным данным, с 2015 по 2023 гг. объем теневой экономики в государстве в целом практически не изменился — как было 21,3%, так и стало 22,9%.

В отношении же строительной отрасли наблюдается постепенное снижение — с 40% до 34,2%. Хотя, если верить методологии Стокгольмской школы экономики в Риге (исследователи Арнис Саука и Талис Путниньш), в 2020 году был достигнут удивительный результат — в "тени" трудилось лишь 28,7% строителей, что является абсолютным минимумом за 8–летний период. Вот что за чудо пандемийная–то изоляция сделала…

Каким образом строители уклоняются от уплаты налогов? Главными компонентами неформальных практик в отрасли служат:

  • Неуказание доходов, прибыли

  • Неуказание числа работников

  • Конвертные зарплаты

  • Процент от доходов, уплачиваемый для "решения вопросов", взяточничество

  • Процент от договорной суммы, уплачиваемый для обеспечения государственных заказов, коррупция

Разумеется, борьба с подобными прискорбными явлениями не стоит на месте: важнейшими мероприятиями стали EDLUS (электронная система учета рабочего времени) и "общеобязательное генеральное соглашение о минимальной оплате труда в строительстве".

Все бы ничего — но сегментация мешает

Оно бы и ладно, поставили рамки с карточками прибытия и убытия прорабов и сварщиков, например, на стройплощадке Rail Baltica. Так ведь по всей стране одновременно под стропила возводят тысячи коттеджей — что, за всеми уследишь?

"Сегментация строительной отрасли — рассматриваем не в разрезе коммерсантов и предоставляющих услуги, но в разрезе объектов (аспект строительного процесса):

  • Большие объекты (работы), где строительство может вести только строительный коммерсант (объекты EDLUS и объекты не–EDLUS), и реализуемые Строительной закупкой строительные работы

  • Объекты (работы), при которых применяется строительный процесс, однако работы может вести физическое/юридическое лицо (строитель, 19–й пункт 1–й статьи Строительного закона) ("средние объекты")

  • Малые объекты (работы), находящиеся вне строительного регулирования, не применяется строительный процесс (мелкие ремонтные работы). Предоставляющие и получающие услуги — физические лица/юридические лица"

Чиновник Минэкономики сделал характерный вывод: "Наибольший объем теневой экономики есть именно на малых и "средних" объектах". Поэтому для таковых контролирующие инстанции придумали "специфические мероприятия".

Что же касается уже действующей системы EDLUS — то ей предстоит пройти "регулярные и целенаправленные проверки объектов", "основанный на рисках подход", "улучшенный обмен данными"…

Кстати, сейчас EDLUS требуется не при 350–тысячном, как ранее — но уже при пороге в 170 тыс. евро. Да за эти деньги сейчас дом на одну семью строят. А тут — пожалуйте, "мероприятия по контролю и надзору".

Самому можно будет строить до 170 кв. м

Таковой порог предлагает Минэкономики для объектов, возводимых собственными силами. Ранее жилой дом без привлечения официальных строительных коммерсантов мог иметь солидную площадь в 400 кв. м — условно говоря, три этажа с подвалом и чердаком.

Новый порядок собираются разработать до 30 декабря 2025 года. Также намерены вменить в обязанность частному лицу предоставлять информацию Строительной информационной системе (BIS) о происхождении финансирования планируемого строительства.

А вот еще занятный тезис: все работы, по которым оформляются документы на сдачу зданий или инженерных построек в эксплуатацию, "проводятся только в виде расчетов безналичными деньгами".

Все на борьбу с "воздушками"

Несколько странным (но только на первый взгляд!) в контексте борьбы с неофициальным оборотом денег выглядит предложение ввести поправки в Строительные правила инженерных построек электронной связи (TAP 25–TA–983): "С социальными партнерами достигнуто соглашение об упрощенном сносе инженерных сетей…". Это касается, прежде всего, пресловутых "воздушек" — неприятно висящих проводов, которые планируется отправить под землю.

Но вот тут–то, в процессе всеобщей кабелизации, и выявится — что здесь чье, и кто кому не заплатил. До 1 сентября с. г. Министерство сообщения обязано выполнить задание: "Разработать единое регулирование и комплексное решение для перемещения воздушных линий под землю".

Служба госдоходов (СГД) тоже намерена пойти в атаку на нечестных строителей. Пока что СГД действует крайне либерально — всего проверки проведены на 19 стройплощадках у 90 юрлиц. Констатированы нарушения Закона о налогах и пошлинах, несоблюдение сроков подачи налоговой и информационной декларации.

Где они — мотивирующие механизмы?

Малые/средние строительные объекты часто находятся вне кругозора и надзора контрольных инстанций. По мнению Минэкономики, именно в приватной стройке "доминируют недекларированные сделки". Поэтому нужно — "образовывать мотивирующие механизмы".

В числе таковых можно было бы задействовать дигитализацию — чтобы частный застройщик мог безо всякой бюрократии заявить о своем проекте через удобное приложение.

"Потенциал карательных мероприятий исчерпан", — резюмируют чиновники. "Необходима позитивная мотивация, не только контроль. Нужно создавать стимулы физическим лицам декларировать строительные работы и платить налоги".

Вот последнее — и есть ключевое положение, вся суть активности Минэкономики. Ведь если государство в течение года закупает военной техники примерно на миллиард евро, и к этой же цифре стремится обслуживание внешнего долга — то нужно же где–то извлечь эти деньги, чтоб не настал полный коллапс.

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#недвижимость #строительство
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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