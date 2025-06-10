Из-за влажной погоды у рапса в этом году выше риск заболеваний

Из-за нетипично долгого периода цветения и влажных погодных условий в этом году риск заболеваний рапса выше, чем в другие годы, сообщил агентству LETA руководитель сельскохозяйственного отдела кооперативного общества сельскохозяйственных услуг "Latraps" Гирт Озолс.

Он отметил, что влажная погода особенно способствует распространению болезней.

Озолс подчеркнул, что фермеры обработали рапсовые поля фунгицидами, однако оценить качество семян рапса и содержание масла можно будет только после сбора урожая.

Согласно данным Центрального статистического управления, посевные площади озимого рапса в этом году увеличились на 14,7% — до 115 200 гектаров.

Ранее сообщалось, что "Latraps" в прошлом финансовом году, который длился с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года, достиг оборота в 244,216 миллиона евро, что на 28% меньше, чем годом ранее, однако прибыль кооператива выросла на 3,3% и составила 2,82 миллиона евро.

"Latraps" зарегистрирован в 2000 году и объединяет более 1200 членов.